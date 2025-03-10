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婦潔牙不良罹牙周病拔2大蛀牙 醫鞏固齒槽脊助重建

2025/03/10 16:30

患有牙周病的50歲婦人右上顎兩顆大臼齒破壞，牙肉和骨頭塌陷。（奇美醫院提供）

患有牙周病的50歲婦人右上顎兩顆大臼齒破壞，牙肉和骨頭塌陷。（奇美醫院提供）

〔記者王俊忠／台南報導〕1名長期未做好潔牙的50歲婦人，近幾個月來右上顎第1與第2大臼齒嚴重疼痛、大搖動，醫師檢查發現是牙周病導致牙槽脊破壞嚴重，建議拔除這兩顆壞牙。患者一度擔心拔牙後齒槽脊嚴重塌陷、難再植牙，抗拒拔牙。醫師瞭解患者擔憂後、擬訂拔牙後的齒槽脊保存手術，讓她拔牙後能夠植牙、恢復健康咀嚼及咬合功能。

奇美醫院牙周病科醫師李芳欣為患者拔除兩顆大壞牙後，即進行齒槽脊保存手術，在牙窩處補上自費的骨粉與再生膜，保留齒槽脊最大化的寬度和高度。後續自費植牙的等待過程，積極做全口牙周病治療，讓病人無需做第2次大範圍補骨手術，就順利在右上顎缺牙區植回2顆牙。

患有牙周病的50歲婦人右上顎兩顆大臼齒拔掉後，牙醫師協助植入兩顆假牙重建。（奇美醫院提供）

患有牙周病的50歲婦人右上顎兩顆大臼齒拔掉後，牙醫師協助植入兩顆假牙重建。（奇美醫院提供）

李芳欣說明，牙周病是常見的口腔疾病，由於牙菌斑及牙結石堆積，導致牙齦發炎，引發齒槽骨的破壞。齒槽脊是口腔支撐牙齒的重要結構，若因牙周病受損，易使牙齒鬆動甚至脫落，嚴重影響口腔健康與生活品質，且拔牙後齒槽脊也會嚴重萎縮，後續假牙重建變得困難。因此預防牙周病遠比治療簡單，民眾應每天養成良好潔牙習慣、並定期回診檢查洗牙。

而齒槽脊保存術是專業牙科手術，目的是在拔牙後防止齒槽脊萎縮，為未來重建牙齒治療（如植牙）提供理想、穩固的牙基礎。當牙齒拔除後，失去牙根支撐，周圍齒槽骨會逐漸萎縮並吸收，特別在牙周病或感染嚴重的病例中，骨脊喪失可能更明顯，齒槽脊保存術能減少骨脊流失的風險。

李芳欣表示，齒槽脊保存術方式多元，較簡易方式是拔牙後在拔牙窩洞內放膠原蛋白，促進凝血形成穩定的血凝塊，保護拔牙窩，防止外界刺激。而在大範圍齒槽脊破壞的拔牙窩洞，則建議使用吸收速度較慢的材料，像是骨移植材料（如自體、牛等異體骨或人工合成骨）填充至牙窩中，再覆蓋1層再生膜以穩定材料、促進骨再生。但每人適合的治療計畫不盡相同，需要專業醫師評估判斷找到最合適的選擇，手術後也要遵照醫囑仔細照護、追蹤觀察。

奇美醫院牙周病科主治醫師李芳欣。（奇美醫院提供）

奇美醫院牙周病科主治醫師李芳欣。（奇美醫院提供）

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