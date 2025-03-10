健康網》冰箱冷藏使用大全！ 營養師：麵包放冷藏超NG

營養師提醒，麵包不適合放在冷藏；示意圖。（圖取自photoAC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕冰箱是儲存食物的好幫手，沒吃完的、剛買回來的食物，通通都會放至冰箱保存，以免腐壞；對此，柏飛營養諮詢中心院長蘇妍臣整理冰箱冷藏室使用大全，舉例來說，水果適合放低濕度冷藏櫃、蔬菜放高濕度冷藏櫃，蛋、肉、牛奶等易變質製品則要放在冷藏室最冷的地方，至於早餐常吃的麵包則不建議放在冷藏，而是要視食用時間、原料等，選擇放置於冷凍或室溫儲物櫃中。

蘇妍臣在臉書粉專「蘇妍臣-婦孕幼童營養師」發文分享，美國西雅圖公共事業處發表的「食物儲存指南」，內容包括各種食物保存方法、適合食物的冷藏方法，舉例來說，水果和蔬菜分開放、洋蔥和馬鈴薯分開放、香蕉無須冷藏、麵包放冷凍等，並一一分析冰箱各層適合放的食物。

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冷藏櫃（低濕度）

蘇妍臣舉例，熱帶水果、柑橘類、已成熟的帶核水果、蘋果等水果，在存放保存時需空氣流通，建議鬆散存放或放置於透氣的袋子或容器，並放置於低濕度冷藏櫃保存。另外，她特別提醒，切好的蔬果一定要放入冰箱存放，冷藏或冷凍皆可。

冷藏櫃（高濕度）

蘇妍臣指出，水果與蔬菜一定要分開放，以免讓蔬菜更快變質。況且蔬菜需要水分，建議存放在冰箱高濕度抽屜裡，並於儲存前，需先取下橡皮筋和紮帶，依照蔬菜種類使用不同存放法。

蘇妍臣舉例，綠葉青菜、洋薊等應儲存在密封袋或容器；綠色花椰菜、青蔥、大白菜、彩椒、辣椒、芹菜、黃瓜、青江菜、胡蘿蔔等蔬菜則需存放於透氣或密封性差的袋子中；若是選擇用水泡蔬菜存放法，需隔幾天換1次水。

營養師指出，肉類密封後，應放置於在冷藏室最冷的地方，如下層架或肉類抽屜中，以保持新鮮；示意圖。（圖取自photoAC）

一般冷藏櫃（攝氏4度）

蘇妍臣表示，肉類、蛋、奶及奶油，前者需密封，後3者須置於原包裝中，並放置在冷藏室最冷的地方，如下層架或肉類抽屜中，以免因近門處溫度高，而導致變質；反之，近門處溫度較高，可放置調味料、果汁等食物。

蘇妍臣提到，豆腐也可放置於冷藏處，若未拆封者直接用原包裝保存即可；散裝者，則應浸在帶水，並密封的容器中。另外，魚蝦貝類沖洗、拍乾後，放入密封包裝中，再舖冰保存於冷藏。

至於早餐常吃的麵包，蘇妍臣特別提醒，麵包放冷藏容易變質，因此建議視餡料與否等因素，放在冷凍或室溫存放。

無須冷藏

哪些食物適合放在室溫下保存？蘇妍臣提及，番茄、香蕉及需要催熟的水果，可放置於室溫陰涼處。不只如此，尤其是成熟香蕉更應與其他水果分開存放，因其會釋放乙烯，容易加速周邊水果成熟，故應與其他水果分開存放。

蘇妍臣表示，有些食物則更建議放置於食品儲藏櫃中，如蒜頭、洋蔥、馬鈴薯、麵包、米、南瓜及茄子，其中洋蔥與馬鈴薯還需再分開、分層存放，以免馬鈴薯容易發芽更快。

營養師表示，如蒜頭、洋蔥、馬鈴薯等食物，無須冷藏，建議放置於食品儲藏櫃；示意圖。（圖取自photoAC）

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