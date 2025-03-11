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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》孩子早餐麵包聰明選 醫：避開「餡」阱

2025/03/11 07:31

醫師建議，兒童早餐吃麵包應選擇「不包餡、不夾醬」，避開高糖、高油；圖為情境照。（圖取自photoAC）

醫師建議，兒童早餐吃麵包應選擇「不包餡、不夾醬」，避開高糖、高油；圖為情境照。（圖取自photoAC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕小朋友上學匆匆忙忙，隨手拿個麵包當早餐，這樣營養攝取足夠嗎？兒童內分泌科醫師陳奕成建議，家長可以「麵包＋牛奶和水煮蛋＋水果」當作組合，完整涵蓋所需營養。而麵包挑選應掌握兩原則：選擇「不包餡、不夾醬」，避開高糖、高油；選擇「全穀雜糧類」如黑麥麵包、堅果種子麵包等。

禾馨民權婦幼診所醫師陳奕成在臉書專頁「兒童內分泌 陳奕成醫師的樂高園地」發文表示，根據國民健康署的飲食建議，1份完整的早餐應至少包含這3大類食物，才能有效地幫助孩子健康成長：

●全穀雜糧類：提供穩定能量，如全麥麵包。

●優質蛋白質：幫助生長發育，如牛奶。

●蔬果類：補充維生素與礦物質，如香蕉。

因此在門診時他通常會建議爸爸媽媽，選擇 「麵包＋牛奶和水煮蛋＋水果」，當作孩子每天的早餐組合。不但可以完整涵蓋孩子所需要早餐營養成分，這些品項也都可以預先準備多天的分量，當天早上等孩子起床就可以隨時端上桌，準備起來可以比較有效率。

醫師建議，孩子早餐應該盡量選擇富含膳食纖維、維生素及礦物質如全麥麵包、黑麥麵包、堅果種子麵包；示意圖。（圖取自freepik）

醫師建議，孩子早餐應該盡量選擇富含膳食纖維、維生素及礦物質如全麥麵包、黑麥麵包、堅果種子麵包；示意圖。（圖取自freepik）

不挑包餡、抹醬 選擇全榖更營養

不過市面上的麵包種類繁多，爸爸媽媽應該怎麼做選擇才健康呢？陳奕成教簡單兩步驟，選出更健康的麵包。

●選擇「不包餡、不夾醬」的麵包：麵包的內餡或是夾心醬料，大多是高糖、高飽和脂肪的奶油加工食品。太常吃容易攝取過量熱量，造成肥胖問題，甚至影響孩子之後的心血管健康。

● 選擇「全穀雜糧類」麵包：全穀雜糧類的麵包富含膳食纖維，以及多種維生素及礦物質（如鐵、鎂）。除了提供孩子上午活動與學習時的養分外，更能降低血糖的波動，並且提供更持久的飽足感，讓孩子們在白天的學習能更有效率。

至於麵包的品項，陳奕成建議，盡量選擇富含膳食纖維、維生素及礦物質的全麥麵包、黑麥麵包、堅果種子麵包；少吃有過多精製糖分或油脂的麵包，如包餡麵包、菠蘿麵包、可頌麵包。

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