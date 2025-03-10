健康網》打造「腎」力人生！ 營養師曝54321口訣

根據衛福部2023年國人10大死因統計資料，腎臟病仍位居第10名，顯示顧好腎臟很重要；示意圖。（圖取自shutterstock）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕台灣因洗腎人口占世界第一，被稱為「洗腎王國」。據衛福部2023年國人十大死因統計，腎臟疾病仍排名第10。營養師高敏敏在臉書發文提供好記的顧腎「54321」口訣，包括：控制體重、蛋白質、鉀離子、血糖與血壓的5控制；不要抽菸、亂服藥、熬夜及憋尿的4不要；注重多蔬果、多補水、定時定量的3進食；調味少鈉、生活少勞累的2減少；以及沒有鮪魚肚、啤酒肚、大肚腩的1沒有。

高敏敏說，腎臟就像車子一樣，當車子出現警訊時，如果不好好愛惜照顧，或是不予理會，很快就進場維修，甚至很可能會提早壽終正寢！想要腎臟健康，建議遵循以下54321口訣內容，愛護身體的清道夫。

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5控制 血糖血壓要穩定

體重：肥胖不僅影響身體健康，還容易增加罹患慢性腎臟病、糖尿病、高血壓的風險，護腎應控制體重。

蛋白質：蛋白質雖是重要營養成分，但若原本腎臟功能就不好，則應特別留意攝取量，過量易造成代謝負擔。

鉀離子：腎功能不好的人因無法正常代謝鉀離子，須避免鉀離子攝入過量。

血糖：腎臟疾病與糖尿病具有相關性，高血糖易造成腎功能衰退、病變，因此須控制血糖。

血壓：高血壓易使蛋白尿增加、腎臟小血管收縮、硬化，維持正常血壓才能護腎。

4避免 抽菸熬夜須避免

抽菸：菸品中的尼古丁成分易使血管硬化、腎絲球受損，因此，想要顧腎應勿抽菸。

亂吃藥：服用藥物會增加腎臟負擔，尤其是不規律服藥、或是服用成分不明的藥物。

熬夜：作息不正常會使肝臟代謝功能降低，毒素累積在人體內，應避免熬夜。

憋尿：憋尿易造成膀胱發炎，且有可能會使細菌感染腎臟，造成危害。

營養師提出54321護腎口訣，除注意控制體重血糖、不抽菸熬夜等守則，平日飲食蔬果不可少；示意圖。（圖取自freepik）

3進食 飲食定量多蔬果

多吃蔬果：蔬果中所含的天然植化素可抗發炎、減少慢性腎臟病發生機率，飲食應多攝入。

補充水分：水分可讓腎臟正常排毒，每天至少應飲用2000c.c.的水。

定時定量：日常飲食應注意勿過量、勿暴飲暴食，以免造成腎臟負擔過重。

2減少 飲食低鈉勿過勞

調味料：鹽巴、味精等調味料因鈉含量過高，易使腎臟負擔大，所以料理調味中應減少。

勞累：長期高壓、勞累會增加腎臟發炎的機率，平日宜注重休息，避免過勞。

1沒有 消除大肚腩腎臟不受損

1沒有指的是沒有鮪魚肚、啤酒肚、大肚腩，因肥胖易導致腎臟受損，也會增加三高、糖尿病、高血脂等疾病發生的機會， 因此維持正常體態也是護腎要點。

所謂預防勝於治療，高敏敏提醒，因腎臟病初期不易察覺，切勿輕忽慢性腎臟病可能悄悄發生！日常生活別忘了時時掌握54321黃金守則，便可打造「腎」力人生！

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營養師高敏敏。（高敏敏提供）

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