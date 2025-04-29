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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》油脂助代謝、穩血糖！ 營養師列「好壞油」名單

2025/04/29 08:28

營養師指出，健康油脂能穩定血糖、助代謝，還能保護心血管健康；示意圖。（圖取自freepik）

營養師指出，健康油脂能穩定血糖、助代謝，還能保護心血管健康；示意圖。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕油脂是必須營養素，選對油脂不僅不會發胖，反而能護健康！營養師張宜婷表示，油脂能穩定血糖、助代謝，還能保護心血管，但前提是選擇好油，如橄欖油、酪梨油、堅果油或椰子油等；反之，反式脂肪、氫化植物油及重複高溫油等屬壞油，不利心血管、增加壞膽固醇，還是少碰為妙。

健康油脂5好處 助營養吸收

選對油脂可維持身體健康。張宜婷在臉書專頁表示，油脂是必須的營養素，尤其對於保持健康的生活方式至關重要，可以幫助穩定荷爾蒙，調節身體變化，維持情緒穩定；其二，能促進代謝，幫助脂肪更有效燃燒，減少腹部脂肪堆積，保持輕盈身材；其三，還能降低壞膽固醇，保護心血管健康。

不只如此，好的油脂，還能提升營養吸收力，幫助更好地吸收維生素A、D、E、K，保持光滑、健康的膚質；最後，據研究顯示，適量攝取健康油脂能改善胰島素敏感性，穩定血糖，降低糖尿病風險。

張宜婷說明，從以上可知，好油能增加飽腹感、穩定血糖、加速代謝，因此適量攝取不只不會害發胖，還可以維持好身材。

營養師表示，橄欖油富含單元不飽和脂肪酸，護心又抗發炎，適合涼拌或低溫烹調；示意圖。（圖取自freepik）

營養師表示，橄欖油富含單元不飽和脂肪酸，護心又抗發炎，適合涼拌或低溫烹調；示意圖。（圖取自freepik）

好油 健康加分放心吃

1.橄欖油：富含單元不飽和脂肪酸，護心又抗發炎，適合涼拌或低溫烹調。

2.酪梨油：耐高溫，適合煎煮，還能補充抗氧化劑，養顏美容。

3.堅果油：如核桃油等，含有Omega-3，對大腦和心臟健康有益，加入沙拉增添美味。

4.椰子油：快速轉化能量，提升飽腹感，適合製作健康甜點。

壞油 不利心血管少碰為妙

1.反式脂肪：藏在蛋糕、餅乾等加工食品中，對心血管有害，應該避免。

2.氫化植物油：多見於速食、炸物，會增加壞膽固醇，對健康不利。

3.重複高溫油：多次使用的炸油會產生有害物質，不利於身體健康。

營養師提醒，反式脂肪藏在蛋糕、餅乾等加工食品中，對心血管有害，應該避免食用；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

營養師提醒，反式脂肪藏在蛋糕、餅乾等加工食品中，對心血管有害，應該避免食用；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

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