跑馬拉松「喉嚨一緊」爆心跳停止 台大醫搶救奇蹟康復

▲台大醫院為突發性心跳停止病人慶祝重生，吳先生（左5）和另一名患者陳小姐（右5）受邀出席。（記者林惠琴攝）

記者林惠琴／台北報導

40多歲宋先生1年多前參加台北馬拉松時，出現「喉嚨緊緊」吞了2顆止痛藥繼續衝，沒想到加速時，人就倒地，當場失去呼吸與心跳，所幸經過台大醫院急救與復甦後照護，奇蹟般地康復出院，並重回台北馬拉松賽道，堅持「哪裡倒下，就要在哪裡跑」。

台大醫院復甦科學中心昨召開記者會，宋先生未到場，但護理長朱育瑧分享，宋先生事發賽前就出現「喉嚨緊緊」的不適症狀，他以為是小感冒，吞了2顆止痛藥就站上跑道，卻在打算加速時就倒下，還好經搶救恢復良好，重回賽道。

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去年因心肌梗塞被緊急送到台大醫院的吳先生，當時到院前心肺功能停止已達20分鐘，生命垂危，搶救後，心肌功能衰退5成且心律不整，裝置支架及使用去顫器，在加護病房昏迷2天後甦醒，現已恢復正常生活，他笑稱今年5月24日就是重生1歲的日子。

台大醫院復甦科學中心執行長蔡旼珊表示，台灣1年約2.1萬至2.2萬件突發性心跳停止，但成功急救後，病人可能面對「心跳停止後症候群」，包括腦部傷害、心臟功能異常與多重器官衰竭，是另一個挑戰開始。據台大醫院2000年數據，病人恢復自發性心肺循環比例可達5成，其中出院不到1成，神經學功能復原更是僅約1%。

蔡旼珊解釋，當心跳停止，血液循環靜止，全身器官都會損傷，尤其是大腦缺氧容忍度僅6分鐘，往往受損最大，其次則是心臟，會影響心血管穩定性，在體內颳起一陣風暴。若要停下這場風暴，妥善溫控是關鍵，將病人體溫降至32至36度，再緩慢回到正常溫度有助止損，因此是台大醫院復甦照護重點之一。

蔡旼珊強調，台大醫院收治突發性心跳停止病人，復甦成功率已達67%，其中36%出院，近24%神經功能恢復良好。從2022年6月起，迄今追蹤107名康復者。

復甦成功率達67%

台大醫院急診醫學部主任張維典指出，突發性心跳停止常見成因包含心肌梗塞、器質性心臟病等，要降低猝死風險，搶救時間越短越好。

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