氣管被擠歪一邊！手術取大甲狀腺結節 如芭樂大！

台北慈濟醫院胸腔外科醫師洪嘉聰。（台北慈濟醫院提供）

〔記者翁聿煌／新北報導〕74歲黃女士10年前因右側甲狀腺結節接受手術切除，術後持續追蹤左側甲狀腺結節，並持續服用甲狀腺素控制，3年前她發現左側結節逐漸增大，至近期更造成吞嚥困難、摸到頸部腫脹，被新陳代謝科轉至一般外科評估手術必要性，因結節已經侵犯胸腔，醫師發現黃女士的氣管已經被13公分大的結節壓迫偏移至右側，動手術將芭樂般大的結節和甲狀腺一併摘除。

台北慈濟醫院胸腔外科醫師洪嘉聰指出，甲狀腺位於頸部正中央，靠近喉部和氣管兩側，分左右兩葉，主要功能是分泌甲狀腺素，調控人體的新陳代謝、體溫維持及能量消耗，對人體運作至關重要，據國外統計，甲狀腺結節的盛行率約為4%，女性發病率高於男性4倍，但儘管大部分結節屬於良性，仍有5%的機率會發展成癌症。

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臨床上長至胸腔的甲狀腺結節並不常見，許多患者也未有明顯症狀，通常只有當結節壓迫氣管、食道、喉返神經或其他重要結構影響呼吸、吞嚥甚至聲音沙啞等狀況，才需要進行手術切除。

他指出，在診斷上醫師會以超音波檢查確認結節數量，必要時也會以切片穿刺評估其為良性或惡性，也可透過電腦斷層確定甲狀腺結節是否侵犯胸腔，此類手術大部分是一般外科操刀，但若侵犯到胸腔，即會轉由對胸腔構造較了解的胸腔外科醫師進行。

一般來說，會在喉部下方劃一橫的袖狀切口，逐步分離頸部結節，將甲狀腺血管結紮，最後將長至胸腔的結節掏出；而部分甲狀腺結節因生長位置特殊或體積龐大，會採用正中胸骨切開術，以確保完整切除及避免術中出血風險。

洪嘉聰指出，甲狀腺在人體的功能相當重要，倘若摘除，必須終身服用甲狀腺素維持人體所需之新陳代謝，但甲狀腺結節發生原因尚無確切說法，民眾平時可以自行觸摸頸部檢查，若發現腫塊，應儘早就醫評估，透過影像學檢查確認腫塊特性，及早診治，避免腫瘤增大壓迫呼吸道、食道或神經，影響生活功能。

芭樂般大的13公分甲狀腺結節（箭頭處）將氣管擠到歪向右側。（台北慈濟醫院提供）

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