自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

氣管被擠歪一邊！手術取大甲狀腺結節 如芭樂大！

2025/04/29 09:27

台北慈濟醫院胸腔外科醫師洪嘉聰。（台北慈濟醫院提供）

台北慈濟醫院胸腔外科醫師洪嘉聰。（台北慈濟醫院提供）

〔記者翁聿煌／新北報導〕74歲黃女士10年前因右側甲狀腺結節接受手術切除，術後持續追蹤左側甲狀腺結節，並持續服用甲狀腺素控制，3年前她發現左側結節逐漸增大，至近期更造成吞嚥困難、摸到頸部腫脹，被新陳代謝科轉至一般外科評估手術必要性，因結節已經侵犯胸腔，醫師發現黃女士的氣管已經被13公分大的結節壓迫偏移至右側，動手術將芭樂般大的結節和甲狀腺一併摘除。

台北慈濟醫院胸腔外科醫師洪嘉聰指出，甲狀腺位於頸部正中央，靠近喉部和氣管兩側，分左右兩葉，主要功能是分泌甲狀腺素，調控人體的新陳代謝、體溫維持及能量消耗，對人體運作至關重要，據國外統計，甲狀腺結節的盛行率約為4%，女性發病率高於男性4倍，但儘管大部分結節屬於良性，仍有5%的機率會發展成癌症。

臨床上長至胸腔的甲狀腺結節並不常見，許多患者也未有明顯症狀，通常只有當結節壓迫氣管、食道、喉返神經或其他重要結構影響呼吸、吞嚥甚至聲音沙啞等狀況，才需要進行手術切除。

他指出，在診斷上醫師會以超音波檢查確認結節數量，必要時也會以切片穿刺評估其為良性或惡性，也可透過電腦斷層確定甲狀腺結節是否侵犯胸腔，此類手術大部分是一般外科操刀，但若侵犯到胸腔，即會轉由對胸腔構造較了解的胸腔外科醫師進行。

一般來說，會在喉部下方劃一橫的袖狀切口，逐步分離頸部結節，將甲狀腺血管結紮，最後將長至胸腔的結節掏出；而部分甲狀腺結節因生長位置特殊或體積龐大，會採用正中胸骨切開術，以確保完整切除及避免術中出血風險。

洪嘉聰指出，甲狀腺在人體的功能相當重要，倘若摘除，必須終身服用甲狀腺素維持人體所需之新陳代謝，但甲狀腺結節發生原因尚無確切說法，民眾平時可以自行觸摸頸部檢查，若發現腫塊，應儘早就醫評估，透過影像學檢查確認腫塊特性，及早診治，避免腫瘤增大壓迫呼吸道、食道或神經，影響生活功能。

芭樂般大的13公分甲狀腺結節（箭頭處）將氣管擠到歪向右側。（台北慈濟醫院提供）

芭樂般大的13公分甲狀腺結節（箭頭處）將氣管擠到歪向右側。（台北慈濟醫院提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中