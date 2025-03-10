養兒防老！ 研究：為人父母大腦緩老

研究發現，為人父母可能延緩大腦老化；情境照。（資料照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國耶魯大學1項針對3萬7000名成人的研究發現，為人父母可能延緩大腦老化，維持更年輕的腦部狀態。研究顯示，每多養育一個孩子，父母大腦在運動和感覺相關區域的連接性都會增強，與一般中晚年大腦衰退趨勢相反。這項研究首度納入男性長期數據，揭示親職的深遠影響。

科學新聞網站《Science Alert》報導，研究團隊分析英國生物資料庫的腦部掃描數據，涵蓋近2萬名女性和1萬7600多名40歲以上男性。結果顯示，為人父母與大腦功能性連接性（functional connectivity）呈正相關，這指的是腦網絡內部和之間的神經活化模式。

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通常，隨著年齡增長，體感/運動網絡（somato/motor network）的連接性會減弱，皮質-皮質下系統（cortico-subcortical systems）的連接性則增強。但40至69歲的父母呈現相反趨勢：他們的運動和感覺相關腦區連接性增強，顯示更年輕的大腦特徵。

羅格斯大學（Rutgers University）精神病學家霍姆斯（Avram Holmes）指出：「照護環境比懷孕本身更重要，我們在父母雙方都觀察到這些效應。」這表示，認知刺激、身體活動和社交互動可能讓父母大腦更健康，這樣的益處也可能延伸至祖父母或托兒工作者等照護者。

過去研究多聚焦母親，顯示懷孕和產後會改變思考與白日夢相關的腦區，解釋「媽媽腦」（baby brain）現象。初為人父者則可能有1%至2%的皮質體積減少，適應新角色。這項研究則進一步探討孩子長大後的影響，並納入父親長期數據，顯示親職對大腦的影響深遠且持續。

研究團隊強調，需更大規模、更多元的長期研究，釐清親職與大腦老化的確切關聯。發表於《美國國家科學院院刊》（PNAS）的這項研究，為親職如何影響大腦健康提供了新視角。

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