自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 減重塑身

健康網》身體能自製「瘦瘦針」 醫：3種食物提升腸泌素

2025/03/09 18:45

蕭捷健指出，多吃全穀類、豆類、蔬果等高纖食物，它們不易被小腸吸收，會進入大腸並被腸道菌群發酵，產生短鏈脂肪酸（SCFAs），刺激GLP-1的釋放，增加飽足感、穩定血糖；圖為示意圖。（圖取自freepik）

蕭捷健指出，多吃全穀類、豆類、蔬果等高纖食物，它們不易被小腸吸收，會進入大腸並被腸道菌群發酵，產生短鏈脂肪酸（SCFAs），刺激GLP-1的釋放，增加飽足感、穩定血糖；圖為示意圖。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕拚命節食運動，體重仍紋風不動？三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健在臉書專頁「減重醫師 蕭捷健」指出，問題可能不是意志力不足，而是體內「腸泌素」分泌不足！透過調整生活習慣，飲食上多吃高纖、發酵、高蛋白食物；運動可做15分鐘高強度間歇訓練，高效提升腸泌素；日常養成充足睡眠、紓壓的好習慣，便可讓腸泌素正常生產，讓體內就有「瘦瘦針製造機」，延長飽足感小時、控制血糖不飆升、減少脂肪吸收。

蕭捷健介紹，腸泌素是腸道分泌的天然瘦身荷爾蒙，能延長飽足感3小時、控制血糖不飆升、減少脂肪吸收。很多人呢，高壓作息、精緻飲食和久坐生活，就像給腸道裡的員工減薪又加班，它們就罷工了，造成體內的「腸泌素」分泌不足。想要喚醒體內瘦瘦力，其實很簡單，讓身體自然產生腸泌素、維持腸泌素濃度的方法如下：

飲食調整：吃對食物腸泌素自然來

●高纖食物：多吃全穀類、豆類、蔬果等高纖食物，它們不易被小腸吸收，會進入大腸並被腸道菌群發酵，產生短鏈脂肪酸（SCFAs）。這些SCFAs能刺激GLP-1的釋放，幫你增加飽足感、穩定血糖。一項試驗針對第二型糖尿病患者，為期6週補充丁酸鹽與菊粉（屬於可發酵纖維），6週後，餐後GLP-1水準顯著提升約22%。所以，沒吃夠蔬菜補充纖維粉也有用！

●發酵食物：優格、味噌、酸菜等發酵食品，除了含有益生菌，也富含發酵產物，在腸道內能代謝產生 SCFAs，進一步活化GLP-1的釋放。

●高蛋白食物：豆類、瘦肉、魚、蛋、大豆製品等高蛋白食物，是腸泌素的強力刺激因子，能使GLP-1 和GIP顯著上升達到40%。研究顯示，高蛋白早餐後2小時內GLP-1分泌上升幅度最高，且伴隨較強的飽足感。在2小時內，高蛋白組的GLP-1曲線面積與峰值比高碳水組大約高出25-40%。

蕭捷健說，在短時間內交替進行劇烈運動與休息的模式，能急性提升GLP-1，並且降低飢餓素；圖為情境照。（圖取自freepik）

蕭捷健說，在短時間內交替進行劇烈運動與休息的模式，能急性提升GLP-1，並且降低飢餓素；圖為情境照。（圖取自freepik）

規律運動：15分高效運動促腸泌素

●高強度間歇訓練（HIIT）：在短時間內交替進行劇烈運動與休息的模式，能急性提升GLP-1，並且降低飢餓素，研究發現，相較於中等強度持續訓練，HIIT在運動後可使GLP-1濃度提升30-50%，有效抑制飢餓感，超級適合忙碌的台灣人！

●有氧運動：快走、慢跑、游泳、單車等有氧運動，不只能提升胰島素敏感度，對腸泌素也有正面效益。習慣每日進行約30分鐘中等強度活動的男性，在口服葡萄糖耐量試驗中的GLP-1反應較久坐者增強。

●阻力訓練：重量訓練、肌力訓練能增加肌肉量、提高基礎代謝率，間接改善血糖調控並維持健康的荷爾蒙平衡。

健康生活：好習慣 腸泌素不搗亂

●充足睡眠：研究顯示，睡眠不足時GLP-1濃度會下降，導致白天更容易飢餓、血糖調控能力降低。實驗讓受試者連續3晚只睡4小時，結果第4天下午測得的GLP-1顯著降低，某些時段約降低了20-25%（約3-4pmol/L 之差）。

●紓壓放鬆：慢性壓力會干擾腸道激素的正常分泌 ，長期處於高壓狀態容易出現暴飲暴食，造成腸泌素訊號的進一步失衡 。

蕭捷健說，腸泌素是調控血糖與食慾的重要荷爾蒙，透過適當的飲食、規律運動以及健康的生活習慣，都有助於自然提升腸泌素分泌及維持其濃度，祝大家「腸」保健康，找回你的「瘦」護神！

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中