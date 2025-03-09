健康網》身體能自製「瘦瘦針」 醫：3種食物提升腸泌素

蕭捷健指出，多吃全穀類、豆類、蔬果等高纖食物，它們不易被小腸吸收，會進入大腸並被腸道菌群發酵，產生短鏈脂肪酸（SCFAs），刺激GLP-1的釋放，增加飽足感、穩定血糖；圖為示意圖。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕拚命節食運動，體重仍紋風不動？三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健在臉書專頁「減重醫師 蕭捷健」指出，問題可能不是意志力不足，而是體內「腸泌素」分泌不足！透過調整生活習慣，飲食上多吃高纖、發酵、高蛋白食物；運動可做15分鐘高強度間歇訓練，高效提升腸泌素；日常養成充足睡眠、紓壓的好習慣，便可讓腸泌素正常生產，讓體內就有「瘦瘦針製造機」，延長飽足感小時、控制血糖不飆升、減少脂肪吸收。

蕭捷健介紹，腸泌素是腸道分泌的天然瘦身荷爾蒙，能延長飽足感3小時、控制血糖不飆升、減少脂肪吸收。很多人呢，高壓作息、精緻飲食和久坐生活，就像給腸道裡的員工減薪又加班，它們就罷工了，造成體內的「腸泌素」分泌不足。想要喚醒體內瘦瘦力，其實很簡單，讓身體自然產生腸泌素、維持腸泌素濃度的方法如下：

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飲食調整：吃對食物腸泌素自然來

●高纖食物：多吃全穀類、豆類、蔬果等高纖食物，它們不易被小腸吸收，會進入大腸並被腸道菌群發酵，產生短鏈脂肪酸（SCFAs）。這些SCFAs能刺激GLP-1的釋放，幫你增加飽足感、穩定血糖。一項試驗針對第二型糖尿病患者，為期6週補充丁酸鹽與菊粉（屬於可發酵纖維），6週後，餐後GLP-1水準顯著提升約22%。所以，沒吃夠蔬菜補充纖維粉也有用！

●發酵食物：優格、味噌、酸菜等發酵食品，除了含有益生菌，也富含發酵產物，在腸道內能代謝產生 SCFAs，進一步活化GLP-1的釋放。

●高蛋白食物：豆類、瘦肉、魚、蛋、大豆製品等高蛋白食物，是腸泌素的強力刺激因子，能使GLP-1 和GIP顯著上升達到40%。研究顯示，高蛋白早餐後2小時內GLP-1分泌上升幅度最高，且伴隨較強的飽足感。在2小時內，高蛋白組的GLP-1曲線面積與峰值比高碳水組大約高出25-40%。

蕭捷健說，在短時間內交替進行劇烈運動與休息的模式，能急性提升GLP-1，並且降低飢餓素；圖為情境照。（圖取自freepik）

規律運動：15分高效運動促腸泌素

●高強度間歇訓練（HIIT）：在短時間內交替進行劇烈運動與休息的模式，能急性提升GLP-1，並且降低飢餓素，研究發現，相較於中等強度持續訓練，HIIT在運動後可使GLP-1濃度提升30-50%，有效抑制飢餓感，超級適合忙碌的台灣人！

●有氧運動：快走、慢跑、游泳、單車等有氧運動，不只能提升胰島素敏感度，對腸泌素也有正面效益。習慣每日進行約30分鐘中等強度活動的男性，在口服葡萄糖耐量試驗中的GLP-1反應較久坐者增強。

●阻力訓練：重量訓練、肌力訓練能增加肌肉量、提高基礎代謝率，間接改善血糖調控並維持健康的荷爾蒙平衡。

健康生活：好習慣 腸泌素不搗亂

●充足睡眠：研究顯示，睡眠不足時GLP-1濃度會下降，導致白天更容易飢餓、血糖調控能力降低。實驗讓受試者連續3晚只睡4小時，結果第4天下午測得的GLP-1顯著降低，某些時段約降低了20-25%（約3-4pmol/L 之差）。

●紓壓放鬆：慢性壓力會干擾腸道激素的正常分泌 ，長期處於高壓狀態容易出現暴飲暴食，造成腸泌素訊號的進一步失衡 。

蕭捷健說，腸泌素是調控血糖與食慾的重要荷爾蒙，透過適當的飲食、規律運動以及健康的生活習慣，都有助於自然提升腸泌素分泌及維持其濃度，祝大家「腸」保健康，找回你的「瘦」護神！

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