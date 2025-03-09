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健康網》春天轉暖肝火旺盛！ 4招把握養肝好時機
沈莉馨／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕春天是一年起始，早晚溫差大忽冷忽熱。此時更需要養生，替健康打好底子。合佗中醫診所醫師於臉書專頁上分享，春天由寒轉暖正是肝火旺盛的時候，所以此時是養肝的好時機！4點注意事項，包含少熬夜、多食綠色蔬食養肝、甘味食物補脾胃、按壓太衝穴、三陰交穴來養身。
減少熬夜
中醫師指出，肝臟對於排毒是很重要的器官，良好的睡眠才能讓它好好運作！為了維持全身健康，晚上11點後就是肝臟開始保養身體的時間，盡量不要熬夜為佳。
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綠色蔬食養肝
綠色食物能促進代謝、肝排毒，有養肝護肝作用。如綠花椰菜、菠菜、地瓜葉等，一起適量的攝取營養！
甘味食物補脾胃
經過冬日滿滿的進補，所以春季飲食宜溫補，可以適量食用清淡的甘味食物來調和脾胃。紅棗、山藥就是不錯的選擇。
養生穴位
●太衝穴：有助於平靜肝火、消除肝熱。
●三陰交：有助於健脾養肝，緩解疲倦。
中醫師表示，擁有良好的作息、飲食搭配與保健習慣後，養生計畫就成功一大半了！一起期待越來越健康，心情與生活都發著光的自己。
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