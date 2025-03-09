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健康網》中醫治臉部脫屑！ 3證型紫雲、黃連膏外用調理
沈莉馨／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕中醫可以治療臉部脫屑嗎？3分鐘了解脫屑類型與處置方法！翰醫堂中醫診所中醫師曾柏翰於臉書專頁「翰醫堂中醫診所」發文指出，臉部脫屑可能是以下3種體質造成的：血熱／風熱型、血虛／陰虛型、脾胃濕熱型，外用調理建議使用紫雲膏、黃連膏，對症下藥改善皮膚。
血熱／風熱型
●特徵：白色細碎鱗屑、易脫落、基底潮紅、灼熱瘙癢。
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●調理方法：消風散、清熱解毒。
血虛／陰虛型
●特徵：皮損乾燥、肥厚、基底色暗、瘙癢劇烈、反覆發作。
●調理方法：血虛型用十全大補湯、補氣養血；陰虛型用當歸飲子、滋陰養血。
脾胃濕熱型
●特徵：肌膚底部紅赤、油膩性皮屑、消化不良、便秘、大便黏膩、口臭。
●調理方法：清熱利濕、健脾祛濕。
外用調理建議
●紫雲膏：適用於乾燥型、血虛型，滋潤皮膚。
●黃連膏：適用於濕熱型、血熱型，清熱解毒。
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