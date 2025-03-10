健康網》梨子能止咳、增免疫！ 營養師教4吃法更有效

營養師分享梨子4個最佳吃法，生食、燉煮、榨汁，或搭配中藥食用；示意圖。（圖取自photoAC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕梨子是一種營養豐富的水果，不僅口感清甜、多汁，還具有潤喉、生津、止咳等功效。營養師王證瑋分享4種讓梨子發揮最佳效用的吃法，像是生食、與冰糖或川貝一起燉煮、榨汁，或是搭配百合、枇杷葉等中藥食用。

王證瑋在臉書專頁「營養小當家_阿罐營養師」發文指出，梨子對人體有諸多好處，尤其能保護呼吸道健康。對於經常喉嚨乾燥、咳嗽或感冒的人來說，梨子就像是天然的保健食品。

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梨子5大好處

●潤喉生津，緩解喉嚨乾燥：梨子富含水分，能夠有效滋潤咽喉，緩解乾燥感。對於經常說話的職業（如教師、客服人員）或是長時間待在空調房內的人，吃梨能夠幫助維持喉嚨的濕潤度，減少因乾燥而引起的不適。

●止咳化痰，緩解呼吸道不適：梨子的類黃酮和有機酸能夠幫助化痰，使黏稠的痰液更容易排出。對於因感冒或過敏引起的咳嗽，吃梨可以減少喉嚨的刺激感，讓咳嗽不再那麼頻繁。

●增強免疫力，幫助感冒恢復：維生素C與槲皮素等抗氧化物質有助於提升身體的防禦能力，加速感冒的恢復。此外，梨子還具有輕微的退燒效果，適合在感冒發燒時食用。

●降低發炎反應：梨子中的抗氧化成分可以減少發炎反應，對於喉嚨紅腫或疼痛的人，吃梨能夠幫助舒緩不適，減少炎症的持續時間。

●幫助身體排毒，促進新陳代謝：膳食纖維能夠幫助腸道蠕動，促進體內毒素的排出，讓身體保持健康的內環境，減少因感冒引起的腸胃不適或食慾下降問題。

4吃法更有效 潤肺這樣煮



1.生食的天然方式：建議直接食用新鮮梨子，或將梨子切片泡水飲用，有助於補充水分並滋潤喉嚨，此法適合喉嚨乾燥、輕微咳嗽者。

2. 燉煮法：比如水梨燉冰糖或川貝燉梨。將梨子切塊，加入冰糖、川貝、枸杞等一起燉煮，可以增強潤肺止咳的效果，以及久咳不癒、喉嚨痛、痰多者食用。

3. 配合其他中藥材食用：將梨子與百合、枇杷葉、杏仁等中藥材一起熬煮，能增強止咳化痰的效果，此法對氣喘、氣管敏感者、慢性咳嗽或過敏性咳嗽的人特別有幫助。

4.榨汁法：將梨子榨成新鮮梨汁飲用，不但容易吸收，還能幫助緩解喉嚨腫痛的不適，此法適合兒童、老人、喉嚨腫痛或吞嚥困難者。

營養師指出，梨子榨汁能幫助緩解喉嚨腫痛的不適，特別適合兒童與老人；示意圖。（圖取自freepik）

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