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飲食決定老化速度？ 雙胞胎研究揭關鍵因素

2025/03/09 10:41

不健康的飲食習慣，恐加速生物老化速度；圖為情境照。（圖取自freepik）

不健康的飲食習慣，恐加速生物老化速度；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕1項針對雙胞胎的研究發現，飲食習慣對生理老化速度有顯著影響，當蔬果攝取不足，卻愛吃速食與高糖飲食，可能加速生理老化，反之，健康飲食則有助延緩老化。

生理老化速度與實際年齡未必一致，當生理老化超前時，疾病與早逝風險會增加。近期研究指出，年輕人若長期蔬果攝取不足，卻大量食用紅肉、加工肉品、速食與含糖飲料，可能會促使生理老化加快。

據《每日科技網》（scitechdaily）報導，該研究利用「表觀遺傳時鐘」（epigenetic clocks）技術，透過DNA甲基化模式（DNA methylation patterns）評估生理年齡。DNA甲基化是一種生物化學過程，甲基（一個由碳和氫組成的簡單分子）附著在DNA上，進而影響基因的活性，也就是決定哪些基因被開啟或關閉，進而影響細胞的功能。這項技術可分析基因表達變化，進一步推估個體的老化速度。

芬蘭于韋斯屈萊大學（University of Jyväskylä）與老年學研究中心（Gerontology Research Center）進行的研究，針對20至25歲的雙胞胎，探討飲食是否影響生理老化速度。結果顯示，蔬果攝取量低、紅肉與加工食品攝取量高的飲食習慣，與較快的生理老化有關；相反地，富含蔬果、低速食與低糖飲食，則與較慢的生理老化相關。

此研究數據來自「芬蘭雙胞胎12研究」（FinnTwin12 study），共有826名個體與363對雙胞胎參與。受試者透過飲食頻率問卷回報55種食物的典型攝取頻率，以評估其飲食模式。

「除了飲食外，身體活動、吸菸與體重等生活習慣也可能影響老化速度，因為健康與不健康習慣常同時出現在同一個人身上。」該研究的主要負責人、博士後研究員拉維（Suvi Ravi）強調：「然而，即使考量這些因素，飲食仍與生理老化呈現獨立相關性。」

由於本研究受試者為雙胞胎，研究人員得以深入分析基因與環境對飲食與老化的影響。結果顯示，影響生理老化的關鍵主要來自遺傳，而非童年時期的共同環境。研究人員強調，健康飲食仍能帶來普遍的正面效益，不論遺傳背景如何，都應維持良好的飲食習慣。

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