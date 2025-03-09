血型影響早發性中風？ 美研究：A型風險較高 O型較低

新研究指出，A型血者60歲前中風風險高16%，O型血者風險較低；示意圖。（路透資料照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國馬里蘭大學的研究揭示，血型可能影響60歲以下人士罹患缺血性中風的風險。研究發現，A型血的人早發性缺血性中風的機率較高，而O型血的人則風險較低。缺血性中風因腦部血流受阻而發生，研究團隊希望這一發現能推動更多針對年輕人中風原因的探索。

《紐約郵報》報導，研究人員分析48項基因研究的數據，涉及17,000名中風患者與近60萬名健康人士，年齡範圍在18至59歲。通過比對基因檔案，他們發現早發性中風與決定血型的染色體區域有關。具體來說，O型血的人中風風險比其他血型低12%，而A型血早發性中風風險高出16%。血型與晚發性中風（60歲以上）的關聯性則不顯著。

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目前，科學家尚未完全解釋血型與中風風險的關係。基特納推測，這可能與血凝塊相關，例如血小板、血管內壁細胞或其他凝血蛋白的作用。血凝塊是缺血性中風的主因，因其阻斷腦部血流。過去研究也顯示，A型血的人更容易發生腿部深靜脈血栓，這或許提供線索，未來仍需深入研究以確認確切機制。

研究團隊強調，A型血的人無需過度恐慌。雖然風險增加16%，但這是相對統計值，實際影響因人而異，目前也無證據建議額外檢測或預防措施。

這項研究的參與者族群多樣性不足，可能影響結果的廣泛適用性。此外，研究聚焦早發性中風，無法完全適用於所有年齡層。

儘管中風多見於65歲以上人群，但60歲以下的年輕人中風比例正逐漸上升。在美國，20至44歲族群的中風發生率從1993年的每10萬人17例，增至2015年的28例，年輕中風患者的死亡風險也在提高。倖存者可能長期面臨認知障礙、視力問題、肢體協調困難或癱瘓，甚至心理健康挑戰，如憂鬱與焦慮。

除了血型，高血壓、高膽固醇、糖尿病、吸菸、過量飲酒、肥胖、不健康飲食及缺乏運動等傳統因素，同樣顯著影響中風風險。

馬里蘭大學巴爾的摩分校醫務副總裁格萊德溫（Dr. Mark T. Gladwin）認為，這項研究提出了一個關鍵問題：血型在早發性中風中扮演什麼角色。他呼籲開發新方法預防年輕人中風。基特納則指出，早發性中風患者數量上升，這群人更容易因此喪命，倖存者也可能面臨數十年殘疾，但相關研究仍顯不足。

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