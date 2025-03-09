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成人公費肺炎鏈球菌疫苗 3/10擴大接種
〔記者劉曉欣／彰化報導〕65歲以上的民是公費肺炎鏈球菌疫苗實施對象，今年納入19-64歲特定高風險對象，將從明（10日）起提供符合資格者接種。彰化縣衛生局葉彥伯表示，目前國人的10大死因當中，肺炎排名第3，建議50歲以上民眾也可考慮接種自費肺鏈疫苗，以提升自我保護力。
衛生局表示，由於高風險族群一旦感染肺炎鏈球菌，容易有嚴重併發症或是死亡負擔，因此，今年將從明日起新增19-64歲特定高風險對象，納入公費施打，將提供1劑13價結合型肺炎鏈球菌疫苗（PCV13）及1劑23價肺炎鏈球菌多醣體疫苗（PPV23）。
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而這波開放高風險對象，主要是指脾臟功能缺損、先天或後天免疫功能不全、人工耳植入、腦脊髓液滲漏、一年內接受免疫抑制劑或放射治療的惡性腫瘤者及器官移植者，由於範圍較為限縮。葉彥伯認為，如果50歲以上，有慢性病或是免疫疾病的民眾，也可以考慮自費施打肺鏈疫苗，提高自我保護力。
衛生局提醒，65歲以上民眾都是公費肺炎鏈球菌疫苗實施對象，如果還沒完整接種PCV13及PPV23者，就要儘速安排接種。符合接種資格者備妥健保卡，可到「彰化疫苗接種預約e點通」預約，或是直接撥打電話合約院所，合約醫療院所名冊可至衛生局網站查詢。
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