自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

成人公費肺炎鏈球菌疫苗 3/10擴大接種

2025/03/09 09:57

3月10日起新增19-64歲特定高風險對象，納入公費施打，將提供1劑13價結合型肺炎鏈球菌疫苗（PCV13）及1劑23價肺炎鏈球菌多醣體疫苗（PPV23）。（彰化縣政府提供）

3月10日起新增19-64歲特定高風險對象，納入公費施打，將提供1劑13價結合型肺炎鏈球菌疫苗（PCV13）及1劑23價肺炎鏈球菌多醣體疫苗（PPV23）。（彰化縣政府提供）

〔記者劉曉欣／彰化報導〕65歲以上的民是公費肺炎鏈球菌疫苗實施對象，今年納入19-64歲特定高風險對象，將從明（10日）起提供符合資格者接種。彰化縣衛生局葉彥伯表示，目前國人的10大死因當中，肺炎排名第3，建議50歲以上民眾也可考慮接種自費肺鏈疫苗，以提升自我保護力。

衛生局表示，由於高風險族群一旦感染肺炎鏈球菌，容易有嚴重併發症或是死亡負擔，因此，今年將從明日起新增19-64歲特定高風險對象，納入公費施打，將提供1劑13價結合型肺炎鏈球菌疫苗（PCV13）及1劑23價肺炎鏈球菌多醣體疫苗（PPV23）。

3月10日起，肺炎鏈球菌疫苗新增19-64歲特定高風險對象。（彰化縣政府提供）

3月10日起，肺炎鏈球菌疫苗新增19-64歲特定高風險對象。（彰化縣政府提供）

而這波開放高風險對象，主要是指脾臟功能缺損、先天或後天免疫功能不全、人工耳植入、腦脊髓液滲漏、一年內接受免疫抑制劑或放射治療的惡性腫瘤者及器官移植者，由於範圍較為限縮。葉彥伯認為，如果50歲以上，有慢性病或是免疫疾病的民眾，也可以考慮自費施打肺鏈疫苗，提高自我保護力。

衛生局提醒，65歲以上民眾都是公費肺炎鏈球菌疫苗實施對象，如果還沒完整接種PCV13及PPV23者，就要儘速安排接種。符合接種資格者備妥健保卡，可到「彰化疫苗接種預約e點通」預約，或是直接撥打電話合約院所，合約醫療院所名冊可至衛生局網站查詢。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中