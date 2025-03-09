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健康網》退化性關節炎好困擾 修復軟骨營養素一次看

2025/03/09 13:56

牛骨湯、雞骨湯等含有軟骨素，能維持軟骨的彈性與潤滑效果，減少磨損；圖為示意圖。（圖取自photo AC）

牛骨湯、雞骨湯等含有軟骨素，能維持軟骨的彈性與潤滑效果，減少磨損；圖為示意圖。（圖取自photo AC）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕退化性關節炎就像是一台「潤滑不良的機器」，軟骨是關節的潤滑劑，一旦磨損就容易出現卡住或生鏽（疼痛與僵硬）；對此，營養學者洪泰雄在臉書建議，補充膠原蛋白、葡萄糖胺、軟骨素、Omega-3脂肪酸、維生素D與鈣，可以保護、修復軟骨，減輕退化性關節炎症狀。

洪泰雄表示，5種常見因素會快速損傷膝關節，像是三七步的錯誤姿勢，使膝關節單邊承受過多壓力，導致軟骨過度磨損，加速膝蓋老化；體重過重，當體重增加1公斤，膝蓋負擔增加約3公斤；或是過度運動或錯誤運動方式、久坐與缺乏運動、年齡與遺傳因素，皆可能傷膝蓋，因此他分享5類保護、修復軟骨的營養素。

保護、修復軟骨營養素

●膠原蛋白：其為構成軟骨的主要成分，補充膠原蛋白肽能促進軟骨再生與減少疼痛。食物來源有魚皮、豬腳、雞翅或專門的膠原蛋白補充品。

●葡萄糖胺：幫助合成軟骨素，減緩軟骨磨損。食物來源有海鮮殼類，或直接服用補充品。

●軟骨素：功效是維持軟骨的彈性與潤滑效果，減少磨損，可透過牛骨湯、雞骨湯，或專門補充品攝取。

●Omega-3脂肪酸：具有抗發炎作用，能減輕關節疼痛。食物來源有深海魚（如鮭魚、鯖魚）、亞麻籽油、魚油膠囊。

●維生素D與鈣：幫助鈣質沉積於骨骼，強化膝關節的穩定性，舉例來說，鮭魚、蛋黃、牛奶與陽光照射等可補充維生素D與鈣。

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