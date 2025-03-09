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健康網》子宮瘜肉飲食禁忌 油炸食品、咖啡都上榜

2025/03/09 08:32

醫師指出，油炸食品、高脂肪食物、咖啡、濃茶，都可能會影響荷爾蒙平衡或增加發炎反應，間接影響子宮健康；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師指出，油炸食品、高脂肪食物、咖啡、濃茶，都可能會影響荷爾蒙平衡或增加發炎反應，間接影響子宮健康；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕子宮瘜肉是一種常見的婦科問題，它是由子宮內膜組織異常增生而形成的良性腫瘤。新竹國泰醫院婦產科主治醫師張瑜芹指出，油炸食品、高脂肪食物、咖啡、濃茶，都可能會影響荷爾蒙平衡或增加發炎反應，間接影響子宮健康，所以最好少吃一點。

張瑜芹在臉書專頁「美麗而剽悍 婦產科女醫 新竹竹北 張瑜芹醫師」與網頁指出，瘜肉通常附著在子宮內壁上，形狀像小肉球或蘑菇，大小可以從幾毫米到幾公分不等。雖然大多數子宮瘜肉是良性的，但有時也可能演變成癌症，而且子宮瘜肉可能會引起不規則出血、月經過多或不孕等問題，需要及時診斷和治療。

張瑜芹建議，多吃新鮮蔬果、全穀類，少吃加工食品和高脂肪食物，對控制子宮瘜肉的症狀可能會有幫助。記得要多喝水，保持良好的作息，這些都對身體有益。

子宮瘜肉飲食注意

●避免高脂肪食物：高脂肪食物可能會影響荷爾蒙平衡，間接影響子宮健康。建議少吃油炸食品、肥肉等高脂肪食物，改吃些清淡的食物，例如蒸魚、燙青菜等。

●減少攝取咖啡因：過量的咖啡因可能會刺激子宮，加重出血症狀。建議少喝咖啡、濃茶，改喝些花草茶或溫開水。如果真的很想喝，也要適可而止，不要喝太多。

●多吃富含纖維的食物：如全穀類、蔬菜、水果等，有助於調節荷爾蒙，這些食物還能幫助排毒，對整體健康都有好處。可以多吃些燕麥、地瓜、青江菜之類的食物。

醫師提醒，過量的咖啡因可能會刺激子宮，加重出血症狀；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師提醒，過量的咖啡因可能會刺激子宮，加重出血症狀；圖為情境照。（圖取自freepik）

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