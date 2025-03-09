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健康網》牙刷、牙膏正確挑！ 牙齒染色選「這幾款」白回來

2025/03/09 21:05

牙醫師指出，如果會擔心蛀牙，那一定要選擇含氟牙膏（至少1000ppm以上），每天使用2次，並且確保刷牙時間至少2分鐘；示意圖。（圖取自freepik）

牙醫師指出，如果會擔心蛀牙，那一定要選擇含氟牙膏（至少1000ppm以上），每天使用2次，並且確保刷牙時間至少2分鐘；示意圖。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕每次走進賣場看到牙刷牙膏種類繁多好困惑，不知從何選起？牙醫師葉昭孝指出，牙刷可以優先選擇軟毛系列，避免傷害牙齦；並選擇刷頭適中款，好操作，同時讓每顆牙齒都被照顧到。至於牙膏，可依照目的不同來挑選，想預防蛀牙就挑含氟牙膏；牙齒會敏感就挑選含硝酸鉀或Novamin的牙膏；想讓牙齒亮白則可以選擇含有碳酸鈣、磷酸氫鈣、水合矽石、氫氧化鋁等成分的牙膏。

牙刷選軟毛、刷頭適中

良品牙醫診所牙醫師葉昭孝在臉書粉專「醫人也醫心，看牙超暖心 － 暖男牙醫葉昭孝」發文表示，我們可以想像，牙刷就像是一位「小幫手」，能夠幫助清潔每一顆牙齒，讓它們遠離細菌。建議這樣挑選：

●優先選擇「軟毛」牙刷：柔軟的刷毛，才能溫柔地清潔牙菌斑，又不會傷害牙齦，特別是對牙齦敏感或有牙周問題的人來說，更是必須的。

●「刷頭適中」才靈活：太大不好操作，太小又容易刷不乾淨，選擇適合自己口腔大小的刷頭，才能讓每顆牙齒都被照顧到。

挑對牙膏 還防蛀牙、抗敏感

至於不同的牙膏，葉昭孝說，就像不同的保養品，各自有不同的功能，重點是找到適合自己的。

●預防蛀牙：如果會擔心蛀牙，那一定要選擇含氟牙膏（至少1000ppm以上），每天使用兩次，並且確保刷牙時間至少2分鐘。這就像給牙齒穿上一層「防護衣」，能夠抵抗蛀牙的侵襲。

牙醫師表示，牙齒敏感可以選擇含「硝酸鉀」的牙膏，幫助舒緩神經，暫時緩解敏感疼痛。或是含「Novamin」成分，能針對牙齒脆弱敏感部位，進行深層修復來減少敏感不適；情境照。（圖取自freepik）

牙醫師表示，牙齒敏感可以選擇含「硝酸鉀」的牙膏，幫助舒緩神經，暫時緩解敏感疼痛。或是含「Novamin」成分，能針對牙齒脆弱敏感部位，進行深層修復來減少敏感不適；情境照。（圖取自freepik）

●牙齒有敏感問題：喝口冰水就痛得皺眉，或是咬下冰棒之後牙齒酸到哭出來？針對牙齒敏感，可以選擇含「硝酸鉀」的牙膏，幫助舒緩神經，暫時緩解敏感疼痛。或是含「Novamin」成分，它能形成一層保護層，針對牙齒脆弱敏感部位，進行深層修復來減少敏感不適。

●去除牙齒染色：如果你愛喝咖啡、茶，又擔心牙齒變黃，可以選擇含有碳酸鈣、磷酸氫鈣、水合矽石、氫氧化鋁等成分的牙膏，能夠幫助去除外源染色。不過要注意，美白牙膏只能去除表面污漬，是不能改變天生牙色的。

另，葉昭孝提醒，千萬不要用太大的力氣刷牙，很常會有患者認為，刷牙刷的大力就等於刷乾淨，其實用大拇指和食指輕輕拿住牙刷，讓牙刷不掉下來的力道潔牙就可以了，輕輕刷、仔細刷，重要的是刷牙方式而不是力道。

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