高市聯醫服務再添「銀髮健身」新據點！健身俱樂部啟用

高市聯醫擴大服務再添銀髮健身新據點，3月8日啟用銀髮健身俱樂部。（高雄市立聯合醫院提供）

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市立聯合醫院由高雄榮民總醫院營運管理屆滿一周年之際，今（8）天結合三八國際婦女節，舉辦「高榮營運管理聯醫周年暨銀髮健身俱樂部開幕慶」活動，展示兩院醫療合作亮點特色，同時剪綵啟用聯合醫院院區內的銀髮健身俱樂部。

高雄榮總陳金順院長指出，這一年來高榮投入3億元進行軟硬體設施升級，支援55位醫師進駐，並導入醫學中心級醫療資訊系統，大幅提升醫療服務品質與行政效率，同時也肯定聯合醫院於113年度通過區域醫院評鑑及中度級緊急醫療分級評定。

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聯合醫院院長馬光遠表示，因應高齡化社會需求，聯合醫院在衛生局與高榮高齡醫學中心共同支持與輔導下，持續拓展長照C據點、失智據點業務外，今年獲得補助成立銀髮健身俱樂部，提供長者專業、多元的運動空間與課程，鼓勵銀髮族走出戶外，享受健康活躍的退休生活。

另規劃中的第二醫療大樓，將以提供準醫學中心等級服務為目標，致力為市民打造更完善的醫療照護環境，持續提升醫療品質與服務。

活動現場為響應三八國際婦女節，現場邀請長期關注女性乳癌的社會團體高雄市蓮馨關懷協會，透過肚皮舞表演傳遞女性的堅毅力度與正能量，聯合醫院復健科治療師也共襄盛舉，展現薩克斯風才藝。

高市聯醫擴大服務再添銀髮健身新據點，啟用銀髮健身俱樂部。（高雄市立聯合醫院提供）

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