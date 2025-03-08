自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

健康網》為何飯後肚子鼓脹？醫提改變法與注意細節

2025/03/08 13:12

不少人總在用餐後感到肚子很鼓很帳，即使沒有吃很多也一樣。對此醫師提供解決方案。（圖取自freepik）

不少人總在用餐後感到肚子很鼓很帳，即使沒有吃很多也一樣。對此醫師提供解決方案。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕在正餐時間後，你是否感覺不管吃什麼，吃完飯後都覺得肚子膨脹得特別明顯，彷彿氣球般。這是怎麼回事？黃軒表示，這很可能是因為用餐方式錯誤，例如吃太快或是邊吃邊講話導致；也可能是腸道菌叢等原因。同時黃軒提供多樣解決方法。

黃軒在粉絲專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文說明，不少人每次吃飽後都感覺肚子像氣球一樣膨脹？「這些隱藏原因，你可能都沒發現！」不少人吃完飯後，肚子經常鼓鼓的，感覺緊繃又不舒服？通常認為是：吃太多、胃口變小、或是以為自己吃的食物不好消化。

黃軒表示，其實真正的原因不一定只是食物量的問題，而可能與以下原因有關：氣體累積、腸胃功能、結構變化。

首先可能是「吃飯方式不對」。很多人吃飯時不自覺養成錯誤的進食習慣，例如：吃太快，沒有細嚼慢嚥；邊吃邊說話，導致吞入過多空氣；喜歡喝碳酸飲料、用吸管喝水，增加腸胃內氣體。這些行為都會讓你在不知不覺中將大量空氣帶入消化系統，導致胃裡的氣體累積，讓肚子變得脹鼓鼓的。

如何改善？黃軒提出3個建議：

● 放慢進食速度，細嚼慢嚥，讓腸胃更輕鬆消化。

● 避免邊吃邊講話，減少不必要的空氣進入腸道。

● 少喝碳酸飲料與冰涼飲品，減少胃內氣體累積。

接著是「腸胃菌叢」不大對勁。黃軒表示，人體腸道內住著數以億計的微生物，它們的作用是幫助分解食物、吸收營養。但某些食物不容易消化，會在腸道內發酵，產生大量氣體。

特別是以下幾類食物，更容易讓腸胃裡的氣體增加：

● 高纖維食物：如豆類、紅薯、燕麥。

● 乳糖含量高的食物：如全脂牛奶、乳製品。

● 十字花科蔬菜：如花椰菜、甘藍、蘿蔔。

該如何改善？黃軒提出下列建議：

● 循序漸進增加高纖維攝取量，讓腸胃適應。

● 乳糖不耐症者可選擇低乳糖或植物性奶類。

● 飯後多走動，促進腸胃蠕動，加快氣體排出。

最後，也可能是「胃部位置變化」。有些人飯後肚子鼓起來，不是因為吃太多或腸胃積氣，而是胃部的支撐力減弱，導致位置下移，也就是所謂的「胃下垂」。哪些人容易發生這種情況？

● 身材瘦長、腹部肌肉較鬆弛者。

● 長期過量進食，讓胃部過度擴張的人。

● 曾做過腹部手術，或產後肌肉鬆弛的女性。

● 習慣飯後立即運動或彎腰的人。

當胃部支撐力減弱，內臟可能會往下移動，使得肚子外觀看起來更加凸出，甚至影響消化功能，讓人經常感覺腹脹不適。

該如何改善？黃軒建議：

● 避免一次性吃過多食物，讓胃有足夠時間消化。

● 加強腹部肌群運動，如仰臥抬腿、核心訓練。

● 飯後休息30分鐘再運動，減少對胃部的壓力。

最後，如何快速緩解飯後腹脹？黃軒表示，可以這麼做：

1.進行「腹部舒緩運動」，幫助氣體排出

• 仰躺在床上，雙腿彎曲，雙手抱住膝蓋，讓大腿貼近腹部。

• 深呼吸，維持15-30秒，重複 10-15 次。

這個動作有助於刺激腸道蠕動，幫助多餘氣體排出！

2.輕度運動促進消化

• 飯後10到15分鐘輕鬆散步，有助腸胃蠕動。

• 避免飯後立即躺下，可能會加重腹脹不適。

3.增強腹部核心肌力，支撐內臟

• 每天進行1到2分鐘的平板支撐，強化核心肌群。

• 仰臥抬腿、腹部收縮運動，可減少胃部下垂風險。

4.調整坐姿與站姿，減少腹部壓力

• 站立時：挺胸收腹，避免含胸駝背。

• 坐著時：背部挺直，臀部坐滿椅子，減少胃部受壓。

如果你只是偶爾出現飯後腹脹，通常透過調整飲食習慣、適量運動就能改善。然而，如果你有以下狀況，可能需要進一步檢查：

● 腹脹超過2週未改善，並伴隨其他不適症狀。

● 經常胃痛、食慾下降，或吃完飯後容易噁心想吐。

● 頻繁打嗝、胃灼熱，甚至影響睡眠。

● 體重無故下降，消化異常。

黃軒提醒，這些可能是腸胃功能異常、胃食道逆流，甚至消化系統疾病的警訊，建議盡早尋求專業醫師診斷，以確保健康。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中