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健康網》靠吃養顏抗衰老！ 不分年齡「這營養」都是關鍵
葉立斌／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕今（8）日為38國際婦女節，高齡醫學翔展診所院長傅裕翔表示，對於女性而言，25歲以後新陳代謝變慢，若是飲食亂吃加上蛋白質攝取不足，就會減少肌肉、降低基礎代謝率，養成容易發胖、快速老化的體質。對此他分享30、40、50歲抗衰老必備營養，其中指出，無論幾歲蛋白質都是關鍵，能幫助維持肌肉與身體基本機能。
30歲女性 養顏、抗初老
千萬別等到65歲，現在就開始保養。傅裕翔在臉書專頁「傅裕翔 高齡醫學內科 養生 長照 介護食 慢性病」發文指出，30歲開始，通常正處於事業高峰期，壓力與身體負擔加重，用眼用腦過度、壓力、睡眠質素差，此時可以補充以下營養。
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●膠原蛋白、蛋白質：供膠原蛋白合成原料，減緩肌膚老化。
●維生素C：促進膠原蛋白生成，減少自由基傷害。
●葉黃素、玉米黃素：護眼睛、減少藍光傷害。
●鈣+維生素B群+鎂：緩解壓力、改善睡眠，提升整體。
40歲女性 養肌、預防慢性疲勞
傅裕翔說明，此時家庭與工作壓力交織，代謝變慢、雌激素減少、慢性疲勞加劇，影響睡眠與體力，建議補充：
●蛋白質：維持肌肉量，穩定體力與活動力。
●膠原蛋白+維生素C：緊緻肌膚，減少細紋與鬆弛。
●維生素B群：促進代謝，減少疲勞，提升精神。
●輔酶Q10+Omega-3+維生素D：保護心血管，減少發炎反應。
50歲 強肌存骨本、延緩衰退
傅裕翔表示，更年期激素變化加劇肌肉、骨骼、大腦老化，同時影響情緒穩定、記憶力與睡眠品質，提高慢性代謝性疾病的風險，建議補充：
●蛋白質、白胺酸：預防肌肉流失，維持肌肉質量，降低跌倒風險。其中白胺酸是小分子蛋白更好吸收。
●鈣、維生素D3：減少骨質流失，強化骨骼密度，降低骨折風險。
●益生菌、膳食纖維：維持腸道健康，幫助營養吸收，減少腸胃不適。
●大豆異黃酮：調節雌激素平衡，穩定情緒，減少更年期不適。
傅裕翔總結，無論幾歲，蛋白質都是關鍵，不只是對維持肌肉，身體基本運作都有它的幫忙。幫助修復組織、生成血球、維持血壓恆定，穩定體內酸鹼與水分平衡，並調節免疫機能。
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