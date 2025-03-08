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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》靠吃養顏抗衰老！ 不分年齡「這營養」都是關鍵

2025/03/08 18:00

醫師強調，無論幾歲蛋白質都是抗衰老必備營養，能幫助維持肌肉與身體基本機能；圖為示意圖。（圖取自freepik）

醫師強調，無論幾歲蛋白質都是抗衰老必備營養，能幫助維持肌肉與身體基本機能；圖為示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕今（8）日為38國際婦女節，高齡醫學翔展診所院長傅裕翔表示，對於女性而言，25歲以後新陳代謝變慢，若是飲食亂吃加上蛋白質攝取不足，就會減少肌肉、降低基礎代謝率，養成容易發胖、快速老化的體質。對此他分享30、40、50歲抗衰老必備營養，其中指出，無論幾歲蛋白質都是關鍵，能幫助維持肌肉與身體基本機能。

30歲女性 養顏、抗初老

千萬別等到65歲，現在就開始保養。傅裕翔在臉書專頁「傅裕翔 高齡醫學內科 養生 長照 介護食 慢性病」發文指出，30歲開始，通常正處於事業高峰期，壓力與身體負擔加重，用眼用腦過度、壓力、睡眠質素差，此時可以補充以下營養。

●膠原蛋白、蛋白質：供膠原蛋白合成原料，減緩肌膚老化。

●維生素C：促進膠原蛋白生成，減少自由基傷害。

●葉黃素、玉米黃素：護眼睛、減少藍光傷害。

●鈣+維生素B群+鎂：緩解壓力、改善睡眠，提升整體。

40歲女性 養肌、預防慢性疲勞

傅裕翔說明，此時家庭與工作壓力交織，代謝變慢、雌激素減少、慢性疲勞加劇，影響睡眠與體力，建議補充：

●蛋白質：維持肌肉量，穩定體力與活動力。

●膠原蛋白+維生素C：緊緻肌膚，減少細紋與鬆弛。

●維生素B群：促進代謝，減少疲勞，提升精神。

●輔酶Q10+Omega-3+維生素D：保護心血管，減少發炎反應。

醫師提到，50歲女性可以多補鈣、維生素D3，減少骨質流失，強化骨骼密度，降低骨折風險；圖為示意圖。（圖取自freepik）

醫師提到，50歲女性可以多補鈣、維生素D3，減少骨質流失，強化骨骼密度，降低骨折風險；圖為示意圖。（圖取自freepik）

50歲 強肌存骨本、延緩衰退

傅裕翔表示，更年期激素變化加劇肌肉、骨骼、大腦老化，同時影響情緒穩定、記憶力與睡眠品質，提高慢性代謝性疾病的風險，建議補充：

●蛋白質、白胺酸：預防肌肉流失，維持肌肉質量，降低跌倒風險。其中白胺酸是小分子蛋白更好吸收。

●鈣、維生素D3：減少骨質流失，強化骨骼密度，降低骨折風險。

●益生菌、膳食纖維：維持腸道健康，幫助營養吸收，減少腸胃不適。

●大豆異黃酮：調節雌激素平衡，穩定情緒，減少更年期不適。

傅裕翔總結，無論幾歲，蛋白質都是關鍵，不只是對維持肌肉，身體基本運作都有它的幫忙。幫助修復組織、生成血球、維持血壓恆定，穩定體內酸鹼與水分平衡，並調節免疫機能。

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