健康網》真的會「喊破喉嚨」 出現5跡象速去急診

醫師指出，高歌、尖叫、大吼，這些看似普通的動作，確實可能「喊破喉嚨」—縱膈腔氣腫；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕無論是KTV高歌、在演唱會上跟著明星又唱又跳、球場邊激昂的應援聲，這些高歌、尖叫、大吼，這些看似普通的動作，確實可能「喊破喉嚨」，急診醫師翁梓華提醒，縱膈腔氣腫多伴隨急遽胸痛，如還有發音變奇怪、胸前皮下「澎」起來，壓下去的時候會有「撚髮音」、吞嚥困難或疼痛、呼吸困難、咳血，快點到急診報到。

翁梓華在臉書專頁「急診柯南．翁梓華醫師」發文分享，最近碰到幾位因上述行為導致「喊破喉嚨」，被送來急診的年輕人，會發生喊破喉嚨的情形，主要是因為用力大喊、高歌一曲、激動嘶吼時，人體會先需要吸入大量的氣體，經過胸腔壓縮後讓氣體從聲門噴出，產生高頻而大聲的聲音，這時肺泡內的壓力驟升，就可能把肺泡「打爆」而漏氣，而這些氣體會順著肺部的血管、肺紋、肺泡間隙延擴散到縱隔腔，就形成縱膈腔氣腫。

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翁梓華說，縱膈腔氣腫多伴隨急遽胸痛，建議前往急診就診，典型的縱膈腔氣腫，多是發生在上述行為後，突發性的胸痛，同時會伴隨以下的症狀：

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●聲音發音變奇怪：縱膈腔氣腫影響到聲門的運作所導致。

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●胸前皮下澎起來，壓下去的時候會有「撚髮音」：縱膈腔的氣體延伸到皮膚底下，導致在觸摸皮膚的時候會發出絲絲的聲音。

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●吞嚥困難或疼痛：縱膈腔內的氣體壓迫到食道所致。

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●呼吸困難：部分縱膈腔氣腫會伴隨氣胸。

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●咳血：肺泡破裂時會伴隨少量出血，經由氣管咳出所致。

醫師表示，縱膈腔氣腫多伴隨急遽胸痛，建議前往急診就診；圖為情境照。（圖取自freepik）

翁梓華提到，X光片底下，會看到在縱膈腔、氣管兩側、甚至是心臟周圍出現「氣體」。但由於縱膈腔氣腫所引發的胸痛，跟心肌梗塞、心肌缺氧的表現很難區分，而且部分嚴重的縱膈腔氣腫可能引發嚴重的張力性氣胸，因此建議如果在「高聲吶喊」後產生胸痛的年輕人，仍應前往急診排除心因性的問題。

翁梓華表示，多數「喊破喉嚨」的人，經醫師確診後能自行吸收，目前針對縱膈腔氣腫，如果情形不嚴重，多數的個案能自行吸收，急診醫師只需要開立消炎止痛藥，個案只需持續於胸腔科追蹤即可。

翁梓華提醒，別再小看「喊破喉嚨」，如果高歌一曲完後突然覺得胸悶、聲音變怪、呼吸困難或是皮膚有氣泡感，一定要趕緊前往急診就診。

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