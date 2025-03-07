懷孕增3倍主動脈剝離風險！長庚研究揭：高血壓孕婦更危險

研究發現，女性在懷孕到產後一年內，發生主動脈剝離或動脈瘤破裂的風險，竟是未懷孕時的近3倍，其中高血壓孕婦與家族病史者更是高危險群；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔記者邱芷柔／台北報導〕懷孕除了帶來新生命，也是對身體的一大挑戰，林口長庚醫院最新研究發現，女性在懷孕到產後一年內，發生主動脈剝離或動脈瘤破裂的風險，竟是未懷孕時的近3倍，其中高血壓孕婦與家族病史者更是高危險群。

長庚醫院心臟血管外科教授陳紹緯率領的研究團隊回顧台灣20多年、超過470萬次的懷孕紀錄，結果發現，孕期與產後一年內的主動脈併發症風險顯著增加，研究已刊登於國際權威期刊《歐洲心臟雜誌（European Heart Journal）》。

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陳紹緯說，懷孕時心血管負擔劇增，導致主動脈壁變脆，增加主動脈剝離風險，數據顯示，懷孕到產後一年內，每10萬名女性中約有1.19例發生主動脈併發症，相較於非懷孕期間的0.42例，風險高出近3倍。

值得注意的是，一旦孕婦發生主動脈剝離，其一年內死亡率高達19.3%，遠高於一般孕婦的0.05%。研究還發現，特定族群的孕婦風險更高，罹患結締組織疾病（如馬凡氏症）的孕婦，風險是一般孕婦的5倍，而妊娠高血壓患者更高達10倍，顯示懷孕期間的血壓控制相當重要。

懷孕與主動脈併發症的風險評估及臨床結果。（記者邱芷柔攝）

陳紹緯分享，林口長庚醫院近期收治一名39歲孕婦，懷孕36週時突感劇烈胸痛、呼吸困難，緊急送醫後確診為急性A型主動脈剝離，醫療團隊火速安排剖腹產與主動脈置換手術，母嬰雙雙獲救。

術後追蹤發現，該孕婦本身有多年高血壓病史，且其父親曾因主動脈剝離接受手術治療，顯示家族病史與高血壓是關鍵風險因子，更凸顯早期診斷與即時治療的重要性。

長庚醫院心臟麻醉科醫師張峰誠表示，妊娠高血壓與主動脈事件關聯密切，建議高風險孕婦接受個別化的懷孕計畫，並嚴密監測血壓，可有效降低風險。

不過陳紹緯也強調，大多數孕婦不需要過度擔憂，只要定期產檢、維持健康生活習慣，懷孕仍是安全的旅程，醫療團隊也呼籲，對於有高血壓或家族病史的孕婦，應加強產檢與心血管監測。

懷孕相關的心血管事件。（記者邱芷柔攝）

主動脈剝離的成因與治療。（記者邱芷柔攝）

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