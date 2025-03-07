健康網》沒在運動小心了！ 研究：嚴重疼痛風險達4.35倍

上班族容易久坐不運動。醫師引述研究指出，如果幾乎沒活動，發生嚴重疼痛的風險可高達4.35倍；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕久坐沒動當心了！恆新復健科診所醫師王思恒指出，最新研究發現，長期不運動反而會讓身體陷入更糟糕的狀態，比睡眠問題、吸菸或不健康飲食更加關鍵，如果幾乎不運動，發生嚴重疼痛的風險高達4.35倍。建議可以從低強度運動循序漸進、適量運動、學習疼痛管理技巧來改善。

不動比你想像的還可怕！王思恒在臉書專頁「一分鐘健身教室」發文指出，一項涵蓋28個國家、27528名50歲以上成年人的大型研究發現，幾乎不運動的人，發生嚴重疼痛的風險高達4.35倍。

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這種關聯性比睡眠問題（1.83倍）、吸菸（1.21倍）、不健康飲食（1.78倍）還要強烈。越不動，越是痛，研究發現，運動量與疼痛呈「劑量反應關係」——運動越少，疼痛越嚴重！簡單來說，如果你因為害怕疼痛而選擇不動，那麼疼痛只會變本加厲。

不動更痛4原因

王思恒說明，許多人認為「多動會讓疼痛更嚴重」，但事實上，長期不運動反而會讓身體陷入更糟糕的狀態，原因包括：

●肌肉與關節退化：缺乏活動會導致肌肉流失、關節僵硬，讓身體承受壓力的能力變差，反而更容易受傷。

醫師引述研究說明，缺乏活動會導致肌肉流失、關節僵硬，讓身體承受壓力的能力變差，反而更容易受傷；圖為情境照。（圖取自freepik）

●身體發炎增加：運動有助於減少全身性發炎，而缺乏運動則可能讓發炎物質堆積，加劇疼痛。

●恐懼迴避行為（Fear-avoidance behavior）：「動了會痛，所以不敢動」→ 「不動，肌肉變弱，動一下就更痛」→ 「更不敢動」，形成惡性循環。

●大腦對疼痛的敏感度增加：長期不動，身體會變得對疼痛更敏感，即使只是輕微的不適，也可能被放大成強烈的疼痛感受。

4招改善 循序漸進很重要

王思恒表示，想要打破「怕痛→不動→更痛」的循環，可以遵照以下方式：

●從低強度運動開始：不需要一開始就劇烈運動，先從簡單的散步、伸展、輕度肌力訓練開始，讓身體逐步適應。

●運動可以「劑量化」：就像吃藥一樣，運動的「劑量」可以調整，適量的運動能減少疼痛，而過量的運動才可能導致傷害。

●學習疼痛管理技巧：透過疼痛教育（Pain Science Education）與認知行為治療（CBT），可以改變對疼痛的錯誤認知，幫助你更放心地運動。

●避免過度休息：過度休息只會讓肌肉更無力、關節更僵硬，有些疼痛需要適度休息，但完全靜止往往不是最好的選擇。

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