自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 杏林動態

南市首家BTO長照機構 六甲「鶴稻町」動土

2025/04/21 15:20

台南六甲「鶴稻町綜合長照機構」，今天（21日）由市長黃偉哲（左2）等人動土。（記者楊金城攝）

台南六甲「鶴稻町綜合長照機構」，今天（21日）由市長黃偉哲（左2）等人動土。（記者楊金城攝）

〔記者楊金城／台南報導〕迎接明年長照3.0上路，台南市委託聖威南悅長照社團法人興建及營運六甲「鶴稻町綜合長照機構」，今天（21日）動土，基地利用閒置的六甲飛彈營區市有地，斥資2.3億元興建，提供30人日間照顧、100床住宿式長照服務，將在2027年完工啟用。

台南市長黃偉哲指出，「鶴稻町」是台南市第1家以BTO模式辦理公辦民營的長照機構，以提升六甲區及鄰近區域長照量能，就近照顧長者，六甲好山好水，祝福入住的長者未來都能延年益壽呷百二。

「鶴稻町」工程費其中由衛福部補助1.94億元，動土典禮由黃偉哲、總統府資政張博雅、南市社會局局長郭乃文、衛生局局長李翠鳳、聖威南悅執行長龔威華、南良集團總裁蕭登波、南市議員陳秋宏、尤榮智、吳通龍、六甲區長陳啓榮和在地里長等人執鏟，祈求工程順利。

六甲「鶴稻町綜合長照機構」，今天（21日）動土，基地利用閒置的六甲飛彈營區市有地興建。（記者楊金城攝）

六甲「鶴稻町綜合長照機構」，今天（21日）動土，基地利用閒置的六甲飛彈營區市有地興建。（記者楊金城攝）

衛福部長照司簡任技正白姍綺說，今年2月，全國65歲以上老年人口已達19.75%，台灣即將步入超高齡社會，長照3.0明年提前上路，希望讓長者在地安老、健康老化，衛福部未來將推動長照人力培訓、長照機構營運品質提升計畫，提高長照資源，而六甲區老年人口比率已達23%超高齡社會，新建「鶴稻町」就是提供長者很好的照護環境，過上健康尊嚴的生活。

六甲「鶴稻町」未來提供30人日間照顧中心、100床住宿式服務，其中配置27床公費安置床，幫助經濟弱勢之民眾，建置長照找得到、看得到、用得到的友善環境。

六甲「鶴稻町綜合長照機構」斥資2.3億元興建，提供30人日間照顧、100床住宿式長照服務，將在2027年完工啟用。（記者楊金城攝）

六甲「鶴稻町綜合長照機構」斥資2.3億元興建，提供30人日間照顧、100床住宿式長照服務，將在2027年完工啟用。（記者楊金城攝）

社會局表示，台南全市已設置220家住宿型機構，可提供1萬6179照顧床位，預計2027至2028年會再增設7家1051床位，且有4家南市的衛福部立醫院規劃在新市區、柳營區、玉井區及安定區增設800床位。

「鶴稻町」所在的飛彈營區占地5公頃，受限山坡地開發限制，只有2公頃基地，除了鶴稻町，另南市警察局規劃興建長槍靶場，但遇到六甲地方反對。

六甲「鶴稻町綜合長照機構」基地（右）利用閒置的六甲飛彈營區市有地興建，基地左側則規劃警察局靶場。（記者楊金城攝）

六甲「鶴稻町綜合長照機構」基地（右）利用閒置的六甲飛彈營區市有地興建，基地左側則規劃警察局靶場。（記者楊金城攝）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中