南市首家BTO長照機構 六甲「鶴稻町」動土

台南六甲「鶴稻町綜合長照機構」，今天（21日）由市長黃偉哲（左2）等人動土。（記者楊金城攝）

〔記者楊金城／台南報導〕迎接明年長照3.0上路，台南市委託聖威南悅長照社團法人興建及營運六甲「鶴稻町綜合長照機構」，今天（21日）動土，基地利用閒置的六甲飛彈營區市有地，斥資2.3億元興建，提供30人日間照顧、100床住宿式長照服務，將在2027年完工啟用。

台南市長黃偉哲指出，「鶴稻町」是台南市第1家以BTO模式辦理公辦民營的長照機構，以提升六甲區及鄰近區域長照量能，就近照顧長者，六甲好山好水，祝福入住的長者未來都能延年益壽呷百二。

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「鶴稻町」工程費其中由衛福部補助1.94億元，動土典禮由黃偉哲、總統府資政張博雅、南市社會局局長郭乃文、衛生局局長李翠鳳、聖威南悅執行長龔威華、南良集團總裁蕭登波、南市議員陳秋宏、尤榮智、吳通龍、六甲區長陳啓榮和在地里長等人執鏟，祈求工程順利。

六甲「鶴稻町綜合長照機構」，今天（21日）動土，基地利用閒置的六甲飛彈營區市有地興建。（記者楊金城攝）

衛福部長照司簡任技正白姍綺說，今年2月，全國65歲以上老年人口已達19.75%，台灣即將步入超高齡社會，長照3.0明年提前上路，希望讓長者在地安老、健康老化，衛福部未來將推動長照人力培訓、長照機構營運品質提升計畫，提高長照資源，而六甲區老年人口比率已達23%超高齡社會，新建「鶴稻町」就是提供長者很好的照護環境，過上健康尊嚴的生活。

六甲「鶴稻町」未來提供30人日間照顧中心、100床住宿式服務，其中配置27床公費安置床，幫助經濟弱勢之民眾，建置長照找得到、看得到、用得到的友善環境。

六甲「鶴稻町綜合長照機構」斥資2.3億元興建，提供30人日間照顧、100床住宿式長照服務，將在2027年完工啟用。（記者楊金城攝）

社會局表示，台南全市已設置220家住宿型機構，可提供1萬6179照顧床位，預計2027至2028年會再增設7家1051床位，且有4家南市的衛福部立醫院規劃在新市區、柳營區、玉井區及安定區增設800床位。

「鶴稻町」所在的飛彈營區占地5公頃，受限山坡地開發限制，只有2公頃基地，除了鶴稻町，另南市警察局規劃興建長槍靶場，但遇到六甲地方反對。

六甲「鶴稻町綜合長照機構」基地（右）利用閒置的六甲飛彈營區市有地興建，基地左側則規劃警察局靶場。（記者楊金城攝）

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