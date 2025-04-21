健康網》如何降內臟脂肪？ 營養師：飲食控制+運動最理想！

呂孟凡點出，如果是單純想要減重，飲食控制是比較容易的方法；但是特別想要降低內臟脂肪的話，則建議一定要融入運動；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕如何降低內臟脂肪？運動跟低熱量飲食哪一個比較有效？ 營養師呂孟凡在臉書粉專「營養麵包（呂孟凡營養師）」發文引述研究指出，如果是單純想要減重，飲食控制是比較容易的方法；但是特別想要降低內臟脂肪的話，則建議一定要融入運動。

呂孟凡表示，同樣是體脂肪，內臟脂肪比起皮下脂肪對健康的影響更大，是各種疾病發病率和死亡率更強的預測指標。

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呂孟凡分享一篇系統性回顧與綜合分析，她說，雖是2016年的研究，但是這10年來沒有研究可以推翻此篇結論，所以還是與大家分享。此篇回顧與綜合分析文章，總共囊括了117篇研究，4815位受試者，以下是研究結論：

●運動和飲食控制都可以讓內臟脂肪降低。

●比起運動，飲食控制讓體重減輕的效果更為顯著 。

●相反地，運動後內臟脂肪減少的趨勢較明顯（P=0.08）。

●飲食介入後，體重的變化和內臟脂肪的變化呈現高度相關；運動後，兩者的相關性則較為中等。

●在沒有減重的情況下，運動與內臟脂肪降低6.1%相關；而飲食則幾乎沒有變化（1.1％）。

總之，運動和飲食都可以降低內臟脂肪。雖然飲食對全身減重的影響較大，但運動在降低內臟脂肪方面具有更好的效果。

呂孟凡強調，如果是單純想要減重，飲食控制是比較容易的方法；但是特別想要降低內臟脂肪的話，則建議一定要融入運動。無論如何，健康飲食+規律運動都是最理想的做法！

研究指出，比起運動，飲食控制讓體重減輕的效果更為顯著。相反地，運動後內臟脂肪減少的趨勢較明顯；示意圖。（圖擷取自freepik）

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