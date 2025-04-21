健康網》加工肉和吸菸一樣毒？ 搭「它」混吃罹癌近一步

營養師說，番茄等含胺食物若和加工肉品一起吃，較會提高亞硝酸鹽轉換成亞硝胺的機率，增加致癌物產生的風險，建議勿同時食用；情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕喜歡吃火腿、培根，又擔心有害健康？營養師黃品瑄指出，香腸等加工肉品因含有亞硝酸鹽，經高溫燒烤、油炸，就會產生一級致癌物亞硝胺，對身體的傷害等級已和抽菸差不多。日常飲食想要完全不吃加工肉品太困難，但可透過先水煮再料理、避免和胺類食物（如香蕉、番茄、起司等）一起吃、多搭配蔬菜食用等方式，降低對身體的傷害。

黃品瑄於臉書專頁「營養師品瑄」發影片指出，為什麼常見加工肉品如香腸、火腿、培根等，大家會覺得這類食物不好？主要是因加工肉品裡含有亞硝酸鹽，它是一種很天然的防腐劑、增色劑，但只要經過高溫燒烤、油炸，就會產生有毒致癌物亞硝胺，它是一級致癌物，等級其實已和抽菸差不多，都對人體有明確危害。

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黃品瑄說，飲食想要完全不吃加工肉品太困難，但可學習以下3招降低傷害，吃得更安心：

●第1招：先水煮再料理

很多人吃這種加工肉品都是透過高溫燒烤或是油炸方式處理，料理溫度可能高達攝氏200多度，因為要炸很久，裡外才會都熟透。但水煮溫度大概是攝氏100多度，先水煮之後再燒烤，就可減少燒烤時間，肉品接觸高溫的時間相對較短，致癌物的生成也會比較少一點。

營養師指出，香腸、火腿等加工肉品含有亞硝酸鹽，經高溫燒烤、油炸就會產生有毒致癌物亞硝胺，對人體有明確危害；示意圖。（圖取自photoAC）

●第2招：避免同時食用含胺類食品

含胺食物（如：起司、鱈魚、秋刀魚、番茄、香蕉等）若和加工肉品一起吃，比較會提高亞硝酸鹽轉換成亞硝胺的機率；因此，吃加工肉品時，建議不要同時食用含胺類食品（物）。

●第3招：多搭配蔬菜和多酚類食物

吃加工肉品時，建議搭配攝取一些富含維生素C、E的蔬菜，或是含有一些多酚類的食物，除可抗氧化，也有助於胃部減少亞硝酸鹽殘留，降低對身體的傷害。

營養師表示，吃加工肉品時，建議搭配攝取一些富含維生素C、E的蔬菜或是多酚類食物，有助胃部減少亞硝酸鹽殘留；示意圖。（圖取自freepik）

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