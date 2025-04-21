自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》加工肉和吸菸一樣毒？ 搭「它」混吃罹癌近一步

2025/04/21 17:46

營養師說，番茄等含胺食物若和加工肉品一起吃，較會提高亞硝酸鹽轉換成亞硝胺的機率，增加致癌物產生的風險，建議勿同時食用；情境照。（圖取自freepik）

營養師說，番茄等含胺食物若和加工肉品一起吃，較會提高亞硝酸鹽轉換成亞硝胺的機率，增加致癌物產生的風險，建議勿同時食用；情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕喜歡吃火腿、培根，又擔心有害健康？營養師黃品瑄指出，香腸等加工肉品因含有亞硝酸鹽，經高溫燒烤、油炸，就會產生一級致癌物亞硝胺，對身體的傷害等級已和抽菸差不多。日常飲食想要完全不吃加工肉品太困難，但可透過先水煮再料理、避免和胺類食物（如香蕉、番茄、起司等）一起吃、多搭配蔬菜食用等方式，降低對身體的傷害。

黃品瑄於臉書專頁「營養師品瑄」發影片指出，為什麼常見加工肉品如香腸、火腿、培根等，大家會覺得這類食物不好？主要是因加工肉品裡含有亞硝酸鹽，它是一種很天然的防腐劑、增色劑，但只要經過高溫燒烤、油炸，就會產生有毒致癌物亞硝胺，它是一級致癌物，等級其實已和抽菸差不多，都對人體有明確危害。

黃品瑄說，飲食想要完全不吃加工肉品太困難，但可學習以下3招降低傷害，吃得更安心：

●第1招：先水煮再料理

很多人吃這種加工肉品都是透過高溫燒烤或是油炸方式處理，料理溫度可能高達攝氏200多度，因為要炸很久，裡外才會都熟透。但水煮溫度大概是攝氏100多度，先水煮之後再燒烤，就可減少燒烤時間，肉品接觸高溫的時間相對較短，致癌物的生成也會比較少一點。

營養師指出，香腸、火腿等加工肉品含有亞硝酸鹽，經高溫燒烤、油炸就會產生有毒致癌物亞硝胺，對人體有明確危害；示意圖。（圖取自photoAC）

營養師指出，香腸、火腿等加工肉品含有亞硝酸鹽，經高溫燒烤、油炸就會產生有毒致癌物亞硝胺，對人體有明確危害；示意圖。（圖取自photoAC）

●第2招：避免同時食用含胺類食品

含胺食物（如：起司、鱈魚、秋刀魚、番茄、香蕉等）若和加工肉品一起吃，比較會提高亞硝酸鹽轉換成亞硝胺的機率；因此，吃加工肉品時，建議不要同時食用含胺類食品（物）。

●第3招：多搭配蔬菜和多酚類食物

吃加工肉品時，建議搭配攝取一些富含維生素C、E的蔬菜，或是含有一些多酚類的食物，除可抗氧化，也有助於胃部減少亞硝酸鹽殘留，降低對身體的傷害。

營養師表示，吃加工肉品時，建議搭配攝取一些富含維生素C、E的蔬菜或是多酚類食物，有助胃部減少亞硝酸鹽殘留；示意圖。（圖取自freepik）

營養師表示，吃加工肉品時，建議搭配攝取一些富含維生素C、E的蔬菜或是多酚類食物，有助胃部減少亞硝酸鹽殘留；示意圖。（圖取自freepik）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中