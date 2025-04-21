鶯歌無眼科 衛局：醫養園區規劃複合門診 將納評估

市府衛生局回應，已規劃於醫養園區內設置一層「複合式聯合門診中心」，並將眼科納入優先評估科別之一；情境照，圖中人物與本文無關。（記者羅國嘉攝）

〔記者羅國嘉／新北報導〕為強化鶯歌地區在地醫療與長照能量，新北市長侯友宜今（21）日前往「鶯歌健康醫養園區」用地視察，其中市議員蘇泓欽在現場反映，鶯歌目前無眼科設點，民眾即使只是例行視力檢查，也需跨區就醫，呼籲市府能儘早增設眼科服務；衛生局回應，已規劃於醫養園區內設置一層「複合式聯合門診中心」，並將眼科納入優先評估科別之一。

蘇泓欽指出，鶯歌地區唯一的眼科診所已於去年底歇業，導致當地目前完全無眼科資源，連孩子學期初例行的視力健康檢查也成為家長困擾，因此建議市府除長遠規劃將眼科納入醫養園區服務外，短期內也可考慮以巡迴檢查車方式，入校協助學生檢查視力，「這樣一來，不僅省去家長奔波時間，也符合學校健康管理的需求。」

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市議員江怡臻也說，鶯歌與鳳鳴等區域民眾對醫療可近性高度關注。除醫養園區規劃外，也正與衛生局研議設置「衛生室」或推動「巡迴醫療車」等方案，讓偏區民眾、學校孩童也能獲得基本醫療照護，如視力、牙齒檢查等，若能像過往模式由醫療團隊進入校園進行整班檢查，將大幅減輕家長負擔。

衛生局表示，目前鶯歌地區基層診所科別多以一般內科、婦兒科及耳鼻喉科為主，專科多元性有待強化。為滿足民眾日常就醫及未來長照需求，市府已規劃於醫養園區內設置一層「複合式聯合門診中心」，並將眼科納入優先評估科別之一，以提供更全面的在地醫療服務。

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