自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 杏林動態

鶯歌無眼科 衛局：醫養園區規劃複合門診 將納評估

2025/04/21 14:23

市府衛生局回應，已規劃於醫養園區內設置一層「複合式聯合門診中心」，並將眼科納入優先評估科別之一；情境照，圖中人物與本文無關。（記者羅國嘉攝）

市府衛生局回應，已規劃於醫養園區內設置一層「複合式聯合門診中心」，並將眼科納入優先評估科別之一；情境照，圖中人物與本文無關。（記者羅國嘉攝）

〔記者羅國嘉／新北報導〕為強化鶯歌地區在地醫療與長照能量，新北市長侯友宜今（21）日前往「鶯歌健康醫養園區」用地視察，其中市議員蘇泓欽在現場反映，鶯歌目前無眼科設點，民眾即使只是例行視力檢查，也需跨區就醫，呼籲市府能儘早增設眼科服務；衛生局回應，已規劃於醫養園區內設置一層「複合式聯合門診中心」，並將眼科納入優先評估科別之一。

蘇泓欽指出，鶯歌地區唯一的眼科診所已於去年底歇業，導致當地目前完全無眼科資源，連孩子學期初例行的視力健康檢查也成為家長困擾，因此建議市府除長遠規劃將眼科納入醫養園區服務外，短期內也可考慮以巡迴檢查車方式，入校協助學生檢查視力，「這樣一來，不僅省去家長奔波時間，也符合學校健康管理的需求。」

市議員江怡臻也說，鶯歌與鳳鳴等區域民眾對醫療可近性高度關注。除醫養園區規劃外，也正與衛生局研議設置「衛生室」或推動「巡迴醫療車」等方案，讓偏區民眾、學校孩童也能獲得基本醫療照護，如視力、牙齒檢查等，若能像過往模式由醫療團隊進入校園進行整班檢查，將大幅減輕家長負擔。

衛生局表示，目前鶯歌地區基層診所科別多以一般內科、婦兒科及耳鼻喉科為主，專科多元性有待強化。為滿足民眾日常就醫及未來長照需求，市府已規劃於醫養園區內設置一層「複合式聯合門診中心」，並將眼科納入優先評估科別之一，以提供更全面的在地醫療服務。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中