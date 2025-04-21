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健康網》股市波動增加心臟病風險！ 醫授4招護心法

2025/04/21 21:10

醫師指出，最新研究發現，股市波動會造成心血管疾病的發生率提升，而我國研究也顯示，股市震盪會增加急診就醫和門診醫療花費；情境照。（圖取自freepik）

醫師指出，最新研究發現，股市波動會造成心血管疾病的發生率提升，而我國研究也顯示，股市震盪會增加急診就醫和門診醫療花費；情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕受到美國關稅政策影響，近兩週全球股市波動，讓不少人盯股看到「心」慌慌。心臟科醫師劉中平提醒，最新研究發現，股市波動會讓心血管疾病發生率提升，而我國研究也顯示，股市震盪會增加急診就醫和門診醫療花費，建議心臟病患者，每天早上起來先吃心臟藥、規律運動、避免熬夜炒股、放鬆心情坦然面對。

宇平診所心臟內科醫師劉中平在臉書專頁「劉中平醫師的心臟科筆記」發文分享，近期遇到好多名因血壓上升、心律不整的患者來求醫，原因都是經濟變化，造成心情不好。

劉中平提到，台灣研究發現，股市震盪增加4%的急診就醫和12%的門診醫療花費，尤其因為台灣人民參與股市的比例特別高，估計約有60%的台灣股市交易是由個人操作，而美國只有20%的比例；所以台灣股市波動的時候，就同時會對台灣人民的健康有明顯的影響了。

劉中平說：「留得青山在，不怕沒柴燒」股市越波動，越要冷靜心情，保持身體健康，平穩的血壓才有辦法讓腦筋清楚，充足的睡眠，才能幫您看清趨勢。建議心臟病患者，每天早上起來先吃心臟藥、規律運動、避免熬夜炒股、放鬆心情坦然面對。

面對股市震盪，醫師建議心臟病患者，每天早上起來先吃心臟藥、規律運動、避免熬夜炒股、放鬆心情坦然面對；示意圖。（圖取自freepik）

面對股市震盪，醫師建議心臟病患者，每天早上起來先吃心臟藥、規律運動、避免熬夜炒股、放鬆心情坦然面對；示意圖。（圖取自freepik）

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