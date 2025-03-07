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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》簡單做高麗菜盒子 農糧署授「用它」免揉麵

2025/03/07 20:01

農糧署分享，想吃平價又好吃的高麗菜，可以把握每年11月到隔年4月，脆、甜、營養又好吃，挑選球形完整、結球緊密、葉片新鮮脆嫩具光澤、不萎縮、無腐爛碰傷。（資料照）

農糧署分享，想吃平價又好吃的高麗菜，可以把握每年11月到隔年4月，脆、甜、營養又好吃，挑選球形完整、結球緊密、葉片新鮮脆嫩具光澤、不萎縮、無腐爛碰傷。（資料照）

吳亮儀／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕自己做包餡料的食物最怕把手弄得黏黏的，甚至揉麵團時沾到麵粉等，事後處理好麻煩，農糧署分享，只要準備「水餃皮」，就可以把正當季的國民天菜高麗菜輕鬆做成高麗菜盒子，滿足味蕾。

農糧署在臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」發文表示，想吃到平價又好吃的高麗菜，可以把握每年11月到隔年4月，脆、甜、營養又好吃，挑選球形完整、結球緊密、葉片新鮮脆嫩具光澤、不萎縮、無腐爛碰傷。如果一次吃不了這麼多，可以做成高麗菜盒子，保存好之後慢慢吃。

高麗菜盒子

●材料：水餃皮、高麗菜切丁400克、蛋2顆、蝦米5克、冬粉1把、乾香菇4朵、蔥花、蒜末適量、香油1大匙、醬油1小匙、鹽1小匙、白胡椒粉1小匙。

●備料：高麗菜丁加鹽脫水，冬粉、香菇泡軟切小段，蛋炒熟成碎狀備用。

●拌炒：蝦米、蔥花、蒜末爆香，再加全部餡料及調味料炒熟。

●包餡：水餃皮4片邊緣交疊，以擀麵棍壓平，放入餡料包成半圓形。

●香煎：以中小火雙面煎上色即可。

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