哈孝遠自曝曾半夜窒息、心臟狂跳 醫：小心失智和中風

哈孝遠出席睡眠呼吸中止症衛教宣導分享經驗。（記者胡舜翔攝）

〔記者吳亮儀／台北報導〕知名藝人及球評哈孝遠自曝，兩、三年前太太曾提醒他有睡眠呼吸暫停的問題，去（2024）年更曾半夜突然窒息被嗆醒、心臟激烈跳動的狀況，白天也精神不濟且走路會喘，經檢查發現是睡眠呼吸中止症嚴重病患，一個小時呼吸中止高達80次。

睡眠呼吸中止症（Obstructive Sleep Apnea，簡稱OSA）是睡眠時因上呼吸道狹窄導致呼吸氣流減少或中止，進一步導致缺氧以及睡眠品質變差，常見的症狀有輕微打鼾、嚴重打鼾並間歇性呼吸中止、早上感到頭痛、睡醒後仍覺疲累、日間嗜睡、性機能減退、夜間頻尿及喘不過氣、口乾等。

請繼續往下閱讀...

長久放任不治療，則會產生高血壓、心肌梗塞、腦中風、心律不整、血糖代謝異常、憂鬱症等疾病，也會增加腦部失智的風險。目前研究顯示成年人中約有9.38%患有睡眠呼吸中止症，以保守估計來看，台灣約40萬人以上有睡眠呼吸中止症，但大多數的病人未被診斷出來。

台北醫學大學睡眠研究中心主任李信謙表示，身體充足的氧氣可維持各器官組織正常運作，正常血氧濃度應維持在95%以上，低於92%則需立即送醫，但臨床上卻常發現睡眠呼吸中止症患者血氧低於此數值卻毫無警覺。

李信謙指出，身體缺氧的警訊並非中重度睡眠呼吸中止症患者才有，縱使是輕症患者仍有94.3%的缺氧危機。台灣睡眠醫學學會理事長莊立邦也提醒，沉默殺手睡眠呼吸中止症常使民眾深陷缺氧危機中而不自知，小心失智、中風、心肌梗塞等嚴重疾病找上門。

李信謙提醒，不只年長者、肥胖族群該注意睡眠呼吸中止症，低於50歲的青壯年族群還是有風險，不能輕忽，若有打鼾、日間莫名感到疲倦、睡覺時呼吸暫停等症狀，就有可能是睡眠呼吸中止症的高風險族群，應儘快就醫，或進行睡眠評估與檢測，檢測後積極預防和治療。

台灣睡眠醫學學會與科林睡得美共同啟動「台灣首座睡眠呼吸中止症資料庫調查」，替台灣睡眠呼吸中止症累積臨床數據外，科林睡得美捐助100萬元支持該計劃推行，累積國人臨床睡眠品質及情況的資料，同時確保執行的人體研究符合科學、法規與倫理適當性，透過資料庫的累積，讓睡眠呼吸中止症的臨床治療經驗更加充足，也藉此呼籲民眾提升睡眠呼吸中止症的健康意識，檢視自身睡眠品質，並及早做有效的預防和治療。

治療睡眠呼吸中止症，可考慮配戴正壓呼吸器。（記者吳亮儀攝）

呼應2025世界睡眠日主題，台灣睡眠醫學學會與科林睡得美共同啟動「台灣首座睡眠呼吸中止症資料庫調查」。（記者吳亮儀攝）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法