8旬爺奶歡喜出遊拜媽祖 長照機構：甩失智刻板印象

永信長照機構長輩參拜媽祖祈福。（記者張軒哲攝）

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市永信心佳社區式長照機構18位平均80歲的失智長者，昨（6）日結合南投五育高中、中山醫學大學、弘光科技大學學生參與一對一的陪伴，這場相差60歲的跨世代交流，一起走訪彰化芳苑的普天宮，進行深度體驗芳苑在地文化及媽祖信仰的祈福之旅，阿公阿嬤笑開懷，期待下次再出遊。

永信心佳社區式長照機構副主任江瑞敏表示，為了顛覆社會大眾對失智長者外出會走失的刻板印象，心佳家屋致力提供給失智長者有自主、有尊嚴的照顧理念，經常由照服員規畫帶著長者外出旅行非夢事，一起搭著高體去嘉義品嘗美食、去日月潭環湖欣賞美景、去鹿港老街散心等。

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實習生方同學分享，當復康巴士抵達普天宮時，看見長者們難掩興奮之情，在廟方導覽員引導下，一起拿著香參拜媽祖，阿香奶奶祈求媽祖要保佑兒孫要健康平安，阿盛爺爺也侃侃而談曾經參與媽祖遶境的經驗。了解認知症長者沒想像中那麼弱，別只關注他們失去的能力，要多留意他們還可以辦到的事。而出遊的祕訣就是不催趕、支持爺奶們想做的事，將他們當朋友一起享受旅行樂趣。

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