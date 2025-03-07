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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

士官長感「胸悶」後心肌梗塞倒下 三總澎湖分院搶救成功

2025/03/07 13:17

軍醫局長蔡建松前往三總澎湖分院，探視心肌梗塞獲救黃姓士官長。（三總澎湖分院提供）

軍醫局長蔡建松前往三總澎湖分院，探視心肌梗塞獲救黃姓士官長。（三總澎湖分院提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕服務於澎湖某單位黃姓士官長，曾向家人表示有胸悶不適問題，近日下午運動後仍有胸悶狀況，在晚餐吃幾口飯後即倒下無意識，經家屬聯絡消防局由救護車送入三總澎湖分院急救。

黃員到院前已心跳停止，經急診醫師搶救後恢復心跳，再會診心臟內科醫師劉威廷診斷，疑似急性心肌梗塞，向家屬說明後即轉送心導管室治療，成功完成手術，再利用高壓氧艙治療，術後恢復良好。

三總澎湖分院自2020年10月，在國防部軍醫局及三軍總醫院的指導及全力支持下，完成「高階心導管室」建置，大幅降低空中後送轉診病患，自啟用迄今由已完成地區609人次心導管手術。為提供全時醫療救護，透過軍醫局的規劃及全力支持，自2024年4月1日起由三總、桃園、台中、高雄、左營、花蓮及松山等7家國軍醫院，指派醫師支援澎湖分院心臟內科醫療任務，每日不分畫夜至少有一位心臟內科醫師駐守，提供民眾365天全天候急性冠心症醫療服務，獲得地方諸多好評。

軍醫局長、中將蔡建松表示，三總澎湖分院「心導管室」的建置就是為了讓澎湖軍民，一旦有心血管疾病時能獲得即時救治，除了具備醫學中心等級的醫裝，投入國軍醫院心臟內科醫師人力支援，提供不分畫夜全時救護，將是國防部軍醫局打造三總澎湖分院為「地區級醫學中心」的決心。現在的三總澎湖分院不僅有「心導管室」治療，對於心臟外科手術也創下外離島的第6例。

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