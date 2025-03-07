高雄老人比率破2成 衛生局：善用長照喘息服務

「住宿式喘息服務」由機構提供24小時照護。（高雄市衛生局提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市65歲以上老人數至今（2025）年1月底約54萬6780人，占全市人口比率20.0％，高於全國的19.3％，而2024年使用長照喘息服務人數2萬2060人，較2023年成長19.2%，由於喘息服務可有效紓解和分擔照顧者的壓力，對此，衛生局提醒有需求者可善用，以提升照顧正能量。

黃老伯平日和太太同住，孩子都已經成家立業且居住外地，黃老伯中風後，年事已高的黃太太獨自肩負照顧責任而身心俱疲。經由A單位個管員建議，申請日間照顧中心喘息服務，白天黃老伯去日間照顧中心參與各種社交互動與課程，讓黃太太終於有了休息的機會，現在精神與體力都比較好，情緒也比較穩定。

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衛生局指出，經高市長期照顧管理中心評估失能等級2至8級者，為符合長照服務對象，可申請長照4包錢之一的「喘息服務」，每年喘息補助額度第2至6級為3萬2340元，第7至8級為4萬8510元；喘息服務可分為3種，「居家喘息服務」由照顧服務員至家中提供生活照顧；「社區式喘息服務」是至日間照顧中心、巷弄長照站、夜間至小規模多機能服務中心提供身體照顧；「住宿式喘息服務」則由機構提供24小時照護。

另符合長照服務對象且聘有外籍看護工者，可同時享有短照服務與喘息服務，兩者額度可搭配使用，每年補助12萬120元，等同一年可以使用機構式住宿喘息52日，相當於外籍看護工每週可休假1日。民眾所需負擔費用依其福利身分別為一般戶16%、中低收入戶5%、 低收入戶免部分負擔。高雄市共有628 家喘息服務特約單位，可提供就近、在地的長照服務。

衛生局提醒，家中如有照顧需求者，可以撥打1966專線、洽詢各區衛生所長照分站或線上申請，申請後就會安排照顧管理專員到家中訪視評估，說明服務内容並擬定個别化的照顧計畫。

「居家喘息服務」由照顧服務員至家中提供生活照顧。（高雄市衛生局提供）

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