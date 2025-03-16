健康網》代謝症候群2倍機率腦中風 營養師教「食」戰

營養師提到，若發現自己有代謝症候群，應遵循「高纖好油低鹽低糖」飲食原則，像是可將主食改成糙米飯。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕根據世界衛生組織統計，每年死亡人數有71%死因為慢性疾病，總人數高達4100萬人。營養師李婉萍表示，代謝症候群表示中鏢危險因子群，與一般健康民眾相比，患糖尿病機率6倍、高血壓4倍、高脂血症3倍、心臟病及腦中風2倍。若發現自己有代謝症候群，應遵循「高纖好油低鹽低糖」飲食原則，像是將主食改成糙米飯、蛋白質以水煮蛋、蒸魚等低脂蛋白質為主、多吃燙青菜等。

李婉萍於臉書發文指出，中風、心肌梗塞瞬間發作讓人措手不及，脂肪肝、三高患者不斷年輕化，小心代謝症候群早就入侵家門！萬幸的是代謝症候群可預防更可治療，除了早期檢查掌握身體狀況，更可提前調整生活及飲食習慣，降低生不如死的風險。

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5項指標有3項即代謝症候群

李婉萍說明，以下5項若有3項以上符合即是代謝症候群：

●腰圍粗：男性的腰圍≧90cm（35吋）、女性腰圍≧80cm（31吋）；腹部肥胖與內臟脂肪成正比。

●血壓高：收縮壓≧130mmHg舒張壓≧85mmHg。

●空腹血糖偏高：空腹血糖值≧100mg/dL 。

●空腹三酸甘油酯偏高（TG）：≧150mg/dL 。

●高密度脂蛋白膽固醇偏低（HDL）：男性<40mg/dL、女性<50mg/dL。

營養師提到，飲食低纖高油高糖的肥胖者、久坐等，都是代謝症候群高危險族群；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

8大高危險群 夜貓族也中

李婉萍指出，代謝症候群有高危險族群，包括飲食低纖高油高糖的肥胖者、久坐不動的上班族、高壓導致內分泌失調、日夜顛倒的瘋狂熬夜夜貓族、抽菸飲酒過量者、父母手足曾得第二型糖尿病、脂肪肝患者、多囊性卵巢患者。

代謝症候群主因是胰島素阻抗

李婉萍解釋，代謝症候群主因是「胰島素阻抗」，血液中的葡萄糖需要靠胰島素居中協助，讓葡萄糖進入肌肉、器官被使用。但當胰島素阻抗發生時，細胞抗拒胰島素刺激不願吸收葡萄糖，葡萄糖就會滯留在血液中，同時胰島素會促使脂肪合成，並抑制脂肪分解，不僅甩不掉肥胖，還會快速迎接三高到來。

改變飲食 高纖、少鹽、低糖搭好油

那有代謝症候群要怎麼辦？李婉萍表示，趕緊改變飲食，遵循「高纖好油低鹽低糖」原則，像是將主食改成糙米飯、地瓜、蒸南瓜、馬鈴薯；有時為求方便吃便利商店可選全麥土司、蕎麥麵，讓澱粉主食改選纖維多、不精製的；而蛋白質以水煮蛋、茶葉蛋、鱘龍魚、鮭魚、蒸魚等低脂蛋白質為主；最後別忘攝取點燙青菜、炒青菜或蔬菜溫沙拉。

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