成人公費肺炎鏈球菌疫苗 3月10日起擴大接種對象

疾管署宣布將19-64歲IPD高風險對象納入公費肺炎鏈球菌疫苗實施對象。（圖取自shutterstock）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣政府衛生局表示，為降低19到64歲侵襲性肺炎鏈球菌感染症（IPD）高風險對象因感染肺炎鏈球菌導致嚴重併發症或死亡風險及疾病負擔，疾管署宣布自3月10日起，將19到64歲IPD高風險對象納入公費肺炎鏈球菌疫苗實施對象，提供1劑13價結合型肺炎鏈球菌疫苗（PCV13）及1劑23價肺炎鏈球菌多醣體疫苗（PPV23），呼籲符合資格民眾儘速安排接種，以完整免疫保護力。

新竹縣衛生局表示，19到64歲IPD高風險對象包含下列3種，請符合資格者檢具診斷書等相關佐證資料，或經醫師依健保就醫資料或病歷等評估後接種。

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一、IPD高風險對象：脾臟功能缺損、先天或後天免疫功能不全、人工耳植入、腦脊髓液滲漏、1年內接受免疫抑制劑或放射治療的惡性腫瘤者及器官移植者。

二、接種年齡：「接種年」減「出生年」大於等於19歲及小於等於64歲者，以114年為例，於民國50年（含）以後出生且95年（含）以前出生者符合接種年齡之條件。

19到64歲IPD高風險對象接種原則如下，請依過往接種史接種：

1.未曾接種過PCV13（或PCV15）及PPV23者應先接種1劑PCV13，間隔至少8週再接種1劑PPV23。

2.曾接種過PCV13（或PCV15）且間隔至少8週者可接種1劑PPV23。

3.曾經接種PPV23且間隔至少1年者可接種1劑PCV13。

4.如已接種過PCV13（或PCV15）及PPV23疫苗，代表已經完整接種肺炎鏈球菌疫苗，無需再接種PCV13及PPV23疫苗。

衛生局指出，新竹縣有39家合約醫療院所（含衛生所）可提供接種，此外，65歲以上鄉親為公費肺炎鏈球菌疫苗實施對象，尚未完整接種PCV13及PPV23者，也請儘速接種。另外，新冠也沒有完全消失，提醒民眾若是高風險族群或有出國等特殊需求，請接種疫苗避免重症，保障自身健康。

成人公費肺炎鏈球菌疫苗合約院所

竹縣疫苗地圖（可查詢上開疫苗合約院所）

新冠JN.1疫苗合約院所及相關資訊

疾管署宣布自3月10日起，將19-64歲IPD高風險對象納入公費肺炎鏈球菌疫苗實施對象。（新竹縣政府提供）

19-64歲IPD高風險對象接種原則。（新竹縣政府提供）

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