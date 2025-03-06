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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》年事已高還洗腎嗎？ 醫：抉擇時家屬應多溝通

2025/03/06 22:05

醫師建議，當家屬們面對「該不該洗腎」的選擇時，應該要多溝通，有任何疑問一定要當下釐清，否則受苦的都是最親愛的家人；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師建議，當家屬們面對「該不該洗腎」的選擇時，應該要多溝通，有任何疑問一定要當下釐清，否則受苦的都是最親愛的家人；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕年事已高的慢性腎臟病病人，該不該洗腎呢？亞洲大學附屬醫院腹膜透析室主任林軒任表示，在醫療現場，很多家屬會以為決定A方案，就不能改B方案，但其實可以隨時改變，而醫療人員最不樂見的是家屬們意見分歧、互相責怪，甚至認為醫護人員沒有妥善告知各種治療選擇的利弊，弄得場面相當難堪，建議家屬們面對這樣的選擇時，應該要多溝通，有任何疑問一定要當下釐清，否則受苦的都是最親愛的家人。

林軒任在臉書專頁「引人入腎・林軒任醫師」發影片分享，90幾歲阿嬤因高血鉀導致心律不整送急診，肺水腫、胸悶、喘起來，急診抽血發現肌酸酐爆高，鉀離子也爆表，假如不洗腎，鉀離子遲遲降不下來，阿嬤可能就駕鶴西歸。後續阿嬤住院接受藥物治療後，鉀離子有降下來，但過了兩三天，阿嬤開始出現腳水腫，肺部也開始水腫， 即便打利尿劑，阿嬤依舊尿不出來，因此家屬決定讓阿嬤洗腎。

林軒任說，洗了兩三天，阿嬤的症狀漸漸改善，但是洗腎無法治百病，阿嬤每次抽血就會很喘，透過心臟超音波檢查發現，阿嬤的心臟功能很差，洗30分鐘就必須收針，幾乎無法洗腎。這時候家屬決定不洗腎。

林軒任表示，決定不洗腎的情形，通常家屬會問：假如不洗腎，還可以撐多久？得視病人的體能而定，假如年輕人肺水腫會喘，通常還可以撐10幾20天，但老年人可能一兩天就會受不了，像這位阿嬤決定不洗腎後，兩天後就去世了。

林軒任強調，洗腎無論對病人還是家屬來說，都是一個重大決定，因為這件事影響的層面相當廣，無論是洗血液透析還是腹膜透析，必須要多方面配合，才能讓這件事順利運行。家屬可依病況與病人狀態隨時調整治療方針，做出最適合的決定，以確保親人能夠得到最妥善的照護與尊嚴。

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