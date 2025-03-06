健康網》牙齒清潔必備牙膏 食藥署揭一般牙膏成分

食藥署指出，常見的組成為研磨劑、界面活性劑、黏結劑、保濕劑、防腐劑及香料等，目的在清潔牙齒；圖為示意圖。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕每天都會用的好朋友牙膏，你認識它由什麼組成的嗎？食藥署指出，一般牙膏（任何以糊狀、膏狀或膠質體呈現汁拌固狀、粉狀配置品），常見的組成為研磨劑、界面活性劑、黏結劑、保濕劑、防腐劑及香料等，目的在清潔牙齒。

食藥署在臉書專頁「TFDA 化粧品安全使用」發文表示，自110年7月1日起一般牙膏納入化粧品管理後，均需要完整揭露牙膏添加的全成分，消費者如果想要了解牙膏添加的成分，可以檢視標籤上的「全成分」欄位。

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牙膏常見組成

●研磨劑：常見成分為碳酸鈣、磷酸鈣等，主要是在不傷牙齒的情況下，去除表面的污垢。

●保濕劑：常加入甘油、丙二醇等成分，可防止牙膏硬化。

●防腐劑：避免牙膏變質。

●香料：使牙膏具有香氣。

●黏結劑：常用羧甲纖維素鈉等成分，用於穩定膏體和避免水分揮發，

●介面活性劑：常見成分為硫酸月桂脂鈉，清潔原理與清潔類化粧品相同，能清除表面沉積物並乳化牙垢。

食藥署也在網頁說明，牙膏管底的色條，不論是綠、紅、藍或黑，均與內含成分無關，主要是牙膏製作軟管時，為了定位、防止偏移而使用的印刷標記。

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