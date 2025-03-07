健康網》DIY紫蘇粉超簡單 低溫烘烤保留營養與香氣

學者指出，透過低溫烘焙的紫蘇粉不僅能保留紫蘇的維生素與抗氧化物質，還能提升其保存期限，是健康飲食的理想選擇；圖為示意圖。（圖取自photo AC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕紫蘇粉是一種富含抗氧化成分與獨特香氣的健康食品，無論是作為調味料，還是搭配料理使用，都能增添風味與營養。營養學者洪泰雄在臉書表示，自製紫蘇粉並不困難，只需透過低溫乾燥、研磨等步驟，即可在家輕鬆完成。此外，低溫烘焙不僅能保留紫蘇的維生素與抗氧化物質，還能提升其保存期限，是健康飲食的理想選擇。

洪泰雄分享，準備新鮮紫蘇葉（紅紫蘇或綠紫蘇皆可，約500克）與食鹽（可選，增味和防潮），工具則需要準備烘烤盤、烤箱或食物乾燥機、料理機或咖啡豆研磨機、細篩網、密封罐。將新鮮紫蘇葉徹底清洗乾淨，去除灰塵和雜質。可用鹽水稍微浸泡5分鐘，然後用清水沖洗。洗淨後，使用廚房紙巾輕拍至表面無水分。

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烘烤紫蘇粉

洪泰雄說，烘烤方式可分為兩種，一是將紫蘇葉均勻鋪在烤盤上（勿重疊），以90至120度的低溫烘烤30至60分鐘，期間每隔10分鐘翻動一次，避免受熱不均。烘至紫蘇葉完全乾燥、酥脆且無水分感；二是使用食物乾燥機，以40至50度烘乾6至8小時。

洪泰雄表示，烘乾後的紫蘇葉可透過料理機或咖啡研磨機研磨成粉，再篩去粗顆粒，若希望紫蘇粉有增味效果，可加入少許食鹽混合均勻。食鹽還有防潮效果，能延長保存期限。最後密封保存於乾燥陰涼處，以確保風味與品質。

學者表示，低溫烘焙能有效保留紫蘇粉中的維生素C、B群及抗氧化物質，如紫蘇醛與α-亞麻酸，避免因高溫而導致營養流失。（資料照）

洪泰雄說，低溫烘焙能有效保留紫蘇粉中的維生素C、B群及抗氧化物質，如紫蘇醛與α-亞麻酸，避免因高溫而導致營養流失。此外，低溫烘培可防止焦糊味的產生，使紫蘇粉保有其特有的芳香與風味。經過適度乾燥的紫蘇粉，不僅能減少微生物滋生，還有助於提升人體對其營養成分的吸收。

洪泰雄提到，紫蘇粉應存放於密封罐內，放置於陰涼乾燥處，避免陽光直射與高溫環境，以防止氧化變質。若需長期保存，可放入冰箱冷藏，但需確保密封良好。建議在3至6個月內食用完畢，以保持最佳風味。

洪泰雄強調，紫蘇粉雖然營養豐富，但不宜過量食用，每日建議攝取量不超過5克，過敏體質者（如紫蘇、羅勒）或服用抗凝血藥物者，應諮詢醫師後再行食用。

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