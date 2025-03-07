自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》DIY紫蘇粉超簡單 低溫烘烤保留營養與香氣

2025/03/07 09:30

學者指出，透過低溫烘焙的紫蘇粉不僅能保留紫蘇的維生素與抗氧化物質，還能提升其保存期限，是健康飲食的理想選擇；圖為示意圖。（圖取自photo AC）

學者指出，透過低溫烘焙的紫蘇粉不僅能保留紫蘇的維生素與抗氧化物質，還能提升其保存期限，是健康飲食的理想選擇；圖為示意圖。（圖取自photo AC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕紫蘇粉是一種富含抗氧化成分與獨特香氣的健康食品，無論是作為調味料，還是搭配料理使用，都能增添風味與營養。營養學者洪泰雄在臉書表示，自製紫蘇粉並不困難，只需透過低溫乾燥、研磨等步驟，即可在家輕鬆完成。此外，低溫烘焙不僅能保留紫蘇的維生素與抗氧化物質，還能提升其保存期限，是健康飲食的理想選擇。

洪泰雄分享，準備新鮮紫蘇葉（紅紫蘇或綠紫蘇皆可，約500克）與食鹽（可選，增味和防潮），工具則需要準備烘烤盤、烤箱或食物乾燥機、料理機或咖啡豆研磨機、細篩網、密封罐。將新鮮紫蘇葉徹底清洗乾淨，去除灰塵和雜質。可用鹽水稍微浸泡5分鐘，然後用清水沖洗。洗淨後，使用廚房紙巾輕拍至表面無水分。

烘烤紫蘇粉

洪泰雄說，烘烤方式可分為兩種，一是將紫蘇葉均勻鋪在烤盤上（勿重疊），以90至120度的低溫烘烤30至60分鐘，期間每隔10分鐘翻動一次，避免受熱不均。烘至紫蘇葉完全乾燥、酥脆且無水分感；二是使用食物乾燥機，以40至50度烘乾6至8小時。

洪泰雄表示，烘乾後的紫蘇葉可透過料理機或咖啡研磨機研磨成粉，再篩去粗顆粒，若希望紫蘇粉有增味效果，可加入少許食鹽混合均勻。食鹽還有防潮效果，能延長保存期限。最後密封保存於乾燥陰涼處，以確保風味與品質。

學者表示，低溫烘焙能有效保留紫蘇粉中的維生素C、B群及抗氧化物質，如紫蘇醛與α-亞麻酸，避免因高溫而導致營養流失。（資料照）

學者表示，低溫烘焙能有效保留紫蘇粉中的維生素C、B群及抗氧化物質，如紫蘇醛與α-亞麻酸，避免因高溫而導致營養流失。（資料照）

洪泰雄說，低溫烘焙能有效保留紫蘇粉中的維生素C、B群及抗氧化物質，如紫蘇醛與α-亞麻酸，避免因高溫而導致營養流失。此外，低溫烘培可防止焦糊味的產生，使紫蘇粉保有其特有的芳香與風味。經過適度乾燥的紫蘇粉，不僅能減少微生物滋生，還有助於提升人體對其營養成分的吸收。

洪泰雄提到，紫蘇粉應存放於密封罐內，放置於陰涼乾燥處，避免陽光直射與高溫環境，以防止氧化變質。若需長期保存，可放入冰箱冷藏，但需確保密封良好。建議在3至6個月內食用完畢，以保持最佳風味。

洪泰雄強調，紫蘇粉雖然營養豐富，但不宜過量食用，每日建議攝取量不超過5克，過敏體質者（如紫蘇、羅勒）或服用抗凝血藥物者，應諮詢醫師後再行食用。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中