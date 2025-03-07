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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》好吃燒番麥比一比 農糧署：想有嚼勁就選「它 」

2025/03/07 07:31

烤玉米是常見的台灣小吃，農糧署說，喜歡口感有嚼勁的要選白玉米（左圖，取自photoAC），愛好口感Q彈有黏性的，則要挑糯玉米（右圖，資料照）。（健康網合成）

烤玉米是常見的台灣小吃，農糧署說，喜歡口感有嚼勁的要選白玉米（左圖，取自photoAC），愛好口感Q彈有黏性的，則要挑糯玉米（右圖，資料照）。（健康網合成）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕烤玉米是台灣夜市常見的庶民小吃之一，一支在手，色香味俱全的享受，令人好不滿足！但你知道玉米家族的白玉米、糯玉米、黃玉米有何不同？對此，農糧署在臉書專頁「鮮享農YA-農糧署」發文指出，白玉米有嚼勁是烤玉米首選；糯玉米Q彈、水分少，烘烤更易吸附醬汁；甜玉米水分多，適合入菜，煮湯、清蒸、水煮皆宜。

白玉米 有嚼勁

農糧署說明，白玉米果穗細長，早期以台南1號（土種仔）品種為主，現在常見的則是台南22號品種。一般來說，白玉米也是烤玉米首選，原因是它的口感富有嚼勁，也因此，喜歡口感有嚼勁的饕客點選烤玉米時，千萬別錯過白玉米。

糯玉米 富黏性

糯玉米的最大特性是Q彈有黏性，農糧署指出，常見的糯玉米品種，包括：彩虹玉米、白糯米（如台南23號）以及黑糯米等多元種類。且因為糯玉米水分少，所以烘烤起來比較容易吸附醬汁，喜歡醬汁濃郁的可選它。

農糧署指出，白玉米、糯玉米與甜玉米口感各不同，搭配各店家獨門醬汁烘烤，色香味俱全；圖為情境照。（圖取自photoAC）

農糧署指出，白玉米、糯玉米與甜玉米口感各不同，搭配各店家獨門醬汁烘烤，色香味俱全；圖為情境照。（圖取自photoAC）

甜玉米 宜煮湯

農糧署表示，家庭料理常見的黃色甜玉米、水果玉米，較少出現在烤玉米選擇之中，原因是它的水分多、甜度高，烘烤過程容易出水，所以較不適合烘烤料理，反而較為適合用於煮湯、清蒸、水煮或是取粒入菜。

另外，烤玉米的方式、醬汁也有講究，農糧署建議，玉米除可搭配生烤、石悶、鐵管等不同方式進行烘烤，醬汁使用也是影響烤玉米滋味不可或缺的重要靈魂關鍵。一般常用的醬料基底，包括大蒜、麻醬、沙茶、豬油等，再搭配各家獨門辛香料燒烤，鹹辣滋味不同，各有喜好者。

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