限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康網》好吃燒番麥比一比 農糧署：想有嚼勁就選「它 」
沈莉馨／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕烤玉米是台灣夜市常見的庶民小吃之一，一支在手，色香味俱全的享受，令人好不滿足！但你知道玉米家族的白玉米、糯玉米、黃玉米有何不同？對此，農糧署在臉書專頁「鮮享農YA-農糧署」發文指出，白玉米有嚼勁是烤玉米首選；糯玉米Q彈、水分少，烘烤更易吸附醬汁；甜玉米水分多，適合入菜，煮湯、清蒸、水煮皆宜。
白玉米 有嚼勁
農糧署說明，白玉米果穗細長，早期以台南1號（土種仔）品種為主，現在常見的則是台南22號品種。一般來說，白玉米也是烤玉米首選，原因是它的口感富有嚼勁，也因此，喜歡口感有嚼勁的饕客點選烤玉米時，千萬別錯過白玉米。
請繼續往下閱讀...
糯玉米 富黏性
糯玉米的最大特性是Q彈有黏性，農糧署指出，常見的糯玉米品種，包括：彩虹玉米、白糯米（如台南23號）以及黑糯米等多元種類。且因為糯玉米水分少，所以烘烤起來比較容易吸附醬汁，喜歡醬汁濃郁的可選它。
甜玉米 宜煮湯
農糧署表示，家庭料理常見的黃色甜玉米、水果玉米，較少出現在烤玉米選擇之中，原因是它的水分多、甜度高，烘烤過程容易出水，所以較不適合烘烤料理，反而較為適合用於煮湯、清蒸、水煮或是取粒入菜。
另外，烤玉米的方式、醬汁也有講究，農糧署建議，玉米除可搭配生烤、石悶、鐵管等不同方式進行烘烤，醬汁使用也是影響烤玉米滋味不可或缺的重要靈魂關鍵。一般常用的醬料基底，包括大蒜、麻醬、沙茶、豬油等，再搭配各家獨門辛香料燒烤，鹹辣滋味不同，各有喜好者。
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
發燒新聞
網友回應