經痛到不能上班！流血劇痛連續百日 診斷子宮腺肌症

台中榮總婦產科醫師謝筱芸指出，子宮腺肌症，發生於子宮內膜組織異位到子宮肌層內，導致慢性發炎與子宮增厚，會導致嚴重經痛、月經異常、大量出血，甚至貧血。（記者蔡淑媛攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕別輕忽經痛！44歲林小姐從青春期就出現經痛、經血多及經期紊亂，且持續惡化；甚至5年前曾嚴重到連續100多天都大量出血，且劇烈經痛，根本無法好好上班。就醫確診罹患子宮腺肌症，服用荷爾蒙藥物讓她變胖、噁心頭痛，一天忘記服藥，就經痛1個多月還難以止血。後來接受微波消融手術，終於擺脫經痛及藥物，不用切除子宮，能好好備孕期待新生命。

台中榮總婦產科醫師謝筱芸指出，子宮腺肌症是一種婦科常見的慢性疾病，發生於子宮內膜組織異位到子宮肌層內，導致慢性發炎與子宮增厚，會導致嚴重經痛、月經異常、大量出血，甚至貧血，嚴重也會導致輸卵管、膀胱、腸沾黏，嚴重影響女性生活品質。

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林小姐罹患嚴重的子宮腺肌症，嚴重經痛、經血多及經期紊亂，每半小時就要更換衛生棉。（記者蔡淑媛攝）

台灣約有10-15%婦女罹患子宮腺肌症，好發於30到50歲，傳統治療以荷爾蒙藥物控制，嚴重者則需接受子宮切除手術，許多女性即使痛苦難耐，也不想輕易摘除子宮。謝筱芸表示，新式療法有微波消融手術，能保留子宮，在腹部開2-3個約0.5到1公分的小孔，透過高頻微波能量，精準加熱病灶部位，使病灶凝固壞死，逐漸被身體壞死，若手術過程中發現腸沾黏或卵巢問題，醫師也能同步處理，有效降低腸穿孔等併發症風險。

謝筱芸說，手術僅需1至2小時，術中出血量極少，通常24小時即可出院，一週後恢復正常工作，8成以上病人能明顯改善病症。若子宮因病症增厚太多就不適用，且因保留子宮，可能會復發；建議患者應根據個人病情與需求，與醫療團隊充分溝通後，選擇最適合的治療方案。

林小姐的子宮腺肌症嚴重，病程持續讓子宮不斷增厚如懷孕3個月，大量經血讓她每半小時就要更換衛生棉，經痛去急診打止痛針，非常痛苦，1年前接受微波消融手術，術後不用吃藥，也不再經痛，她的子宮體積從術前136立方公分恢復至72立方公分，接近正常子宮50-60立方公分，效果顯著，她說，終於重生，能恢復正常，也留住子宮，保住一線生機。

謝筱芸提醒婦女，月經痛不要輕忽，可能是子宮腺肌症。早期治療控制，不要嚴重到要手術，甚至得切除子宮。

林小姐做了微波消融手術，終於擺脫經痛及藥物，不用切除子宮。（記者蔡淑媛攝）

台中榮總婦產科醫師謝筱芸醫師指出，微波消融手術治療子宮肌腺症，在腹部開2-3個約0.5到1公分的小孔，透過高頻微波能量，精準加熱病灶部位，使病灶凝固壞死，逐漸被身體壞死。（記者蔡淑媛攝）

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