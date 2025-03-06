自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

經痛到不能上班！流血劇痛連續百日 診斷子宮腺肌症

2025/03/06 17:25

台中榮總婦產科醫師謝筱芸指出，子宮腺肌症，發生於子宮內膜組織異位到子宮肌層內，導致慢性發炎與子宮增厚，會導致嚴重經痛、月經異常、大量出血，甚至貧血。（記者蔡淑媛攝）

台中榮總婦產科醫師謝筱芸指出，子宮腺肌症，發生於子宮內膜組織異位到子宮肌層內，導致慢性發炎與子宮增厚，會導致嚴重經痛、月經異常、大量出血，甚至貧血。（記者蔡淑媛攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕別輕忽經痛！44歲林小姐從青春期就出現經痛、經血多及經期紊亂，且持續惡化；甚至5年前曾嚴重到連續100多天都大量出血，且劇烈經痛，根本無法好好上班。就醫確診罹患子宮腺肌症，服用荷爾蒙藥物讓她變胖、噁心頭痛，一天忘記服藥，就經痛1個多月還難以止血。後來接受微波消融手術，終於擺脫經痛及藥物，不用切除子宮，能好好備孕期待新生命。

台中榮總婦產科醫師謝筱芸指出，子宮腺肌症是一種婦科常見的慢性疾病，發生於子宮內膜組織異位到子宮肌層內，導致慢性發炎與子宮增厚，會導致嚴重經痛、月經異常、大量出血，甚至貧血，嚴重也會導致輸卵管、膀胱、腸沾黏，嚴重影響女性生活品質。

林小姐罹患嚴重的子宮腺肌症，嚴重經痛、經血多及經期紊亂，每半小時就要更換衛生棉。（記者蔡淑媛攝）

林小姐罹患嚴重的子宮腺肌症，嚴重經痛、經血多及經期紊亂，每半小時就要更換衛生棉。（記者蔡淑媛攝）

台灣約有10-15%婦女罹患子宮腺肌症，好發於30到50歲，傳統治療以荷爾蒙藥物控制，嚴重者則需接受子宮切除手術，許多女性即使痛苦難耐，也不想輕易摘除子宮。謝筱芸表示，新式療法有微波消融手術，能保留子宮，在腹部開2-3個約0.5到1公分的小孔，透過高頻微波能量，精準加熱病灶部位，使病灶凝固壞死，逐漸被身體壞死，若手術過程中發現腸沾黏或卵巢問題，醫師也能同步處理，有效降低腸穿孔等併發症風險。

謝筱芸說，手術僅需1至2小時，術中出血量極少，通常24小時即可出院，一週後恢復正常工作，8成以上病人能明顯改善病症。若子宮因病症增厚太多就不適用，且因保留子宮，可能會復發；建議患者應根據個人病情與需求，與醫療團隊充分溝通後，選擇最適合的治療方案。

林小姐的子宮腺肌症嚴重，病程持續讓子宮不斷增厚如懷孕3個月，大量經血讓她每半小時就要更換衛生棉，經痛去急診打止痛針，非常痛苦，1年前接受微波消融手術，術後不用吃藥，也不再經痛，她的子宮體積從術前136立方公分恢復至72立方公分，接近正常子宮50-60立方公分，效果顯著，她說，終於重生，能恢復正常，也留住子宮，保住一線生機。

謝筱芸提醒婦女，月經痛不要輕忽，可能是子宮腺肌症。早期治療控制，不要嚴重到要手術，甚至得切除子宮。

林小姐做了微波消融手術，終於擺脫經痛及藥物，不用切除子宮。（記者蔡淑媛攝）

林小姐做了微波消融手術，終於擺脫經痛及藥物，不用切除子宮。（記者蔡淑媛攝）

台中榮總婦產科醫師謝筱芸醫師指出，微波消融手術治療子宮肌腺症，在腹部開2-3個約0.5到1公分的小孔，透過高頻微波能量，精準加熱病灶部位，使病灶凝固壞死，逐漸被身體壞死。（記者蔡淑媛攝）

台中榮總婦產科醫師謝筱芸醫師指出，微波消融手術治療子宮肌腺症，在腹部開2-3個約0.5到1公分的小孔，透過高頻微波能量，精準加熱病灶部位，使病灶凝固壞死，逐漸被身體壞死。（記者蔡淑媛攝）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中