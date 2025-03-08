健康網》正確喝咖啡 營養師：剛起床NG！這時間喝更好

營養師建議，在起床90分鐘並吃完早餐後喝咖啡，提神效果更佳。（圖取自freepik）

相關新聞請見

健康網》早上空腹喝咖啡助提神？ 小心胃灼熱、拉肚子上門

健康網》喝咖啡致電解質失衡？ 醫解答：2類人注意

請繼續往下閱讀...

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕不少人喜愛以咖啡開啟美好的一日，但要如何正確喝咖啡呢？營養師提醒，可以在起床後90分鐘再喝，特別是應當在吃過早餐後再喝。

營養師黃品瑄在粉專「營養師品瑄」說明，人體在起床時，壓力荷爾蒙「皮質醇」濃度是最高的時候，若是這時候喝，恐引發情緒的焦慮與緊張；因此建議在起床90分鐘後喝，且務必要吃完早餐再喝，不要空腹喝，以免傷胃。

另外黃品瑄建議可嘗試「咖啡午睡」，也就是於午休前先喝一杯咖啡，因為咖啡因發揮作用的時間是在飲用後30分鐘，午休起來後，能有效提振精神，效率絕佳。但黃品瑄補充，咖啡因在體內代謝之半衰期約為2到4小時，因此在睡前大約9小時內，盡量不要喝咖啡，以免晚上睡不著。

營養師表示，若在不對的時機飲用咖啡，可能會增加焦慮情緒，無法達到提神目的。（圖取自freepik）

不過咖啡因的攝取仍需格外小心。衛生福利部食品藥物管理署表示，目前含有咖啡因成分之包裝飲料，應於個別產品外包裝標示咖啡因含量供消費者選購參考，每100毫升所含咖啡因高於或等於20毫克者，咖啡因含量以每100毫升所含咖啡因之毫克數標示；每100毫升所含咖啡因低於20毫克者，以20mg/100mL以下標示；如每100毫升所含咖啡因等於或低於2毫克者，得以「低咖啡因」替代前述20mg/100mL標示。

現煮咖啡的咖啡因含量受咖啡豆品種、來源不同或沖泡技術、機型差異等因素影響，咖啡因含量變動較大。衛生機關配合消保處輔導現煮咖啡業者以紅黃綠標示區分咖啡因含量：紅色代表每杯咖啡因總含量200毫克以上，黃色代表每杯咖啡因總含量100-200毫克，綠色代表每杯咖啡因總含量100毫克以下。

根據歐盟食品科學專家委員會評估，咖啡因每日攝取量建議在300毫克以下，對健康不致造成影響。至於有心血管疾病、心律不整、腸胃病、長期失眠的患者與孕婦及孩童，最好避免或減少含咖啡因飲品的飲用。而骨質已有疏鬆情形時，如仍想享用咖啡的美味，請記得多補充鈣質，以免鈣質流失情形加劇。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法