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3D列印陰莖新突破！ 動物實驗成功恢復勃起與生殖功能

2025/03/06 14:34

3D列印陰莖之前的兔子實驗已驗證這項技術的可行性，而這項新研究更有進展，並且也成功應用於豬；示意圖。（路透檔案照）

3D列印陰莖之前的兔子實驗已驗證這項技術的可行性，而這項新研究更有進展，並且也成功應用於豬；示意圖。（路透檔案照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕國際研究團隊利用3D列印技術成功重建陰莖組織，並在動物實驗中恢復其勃起與生殖功能，為相關疾病治療帶來新希望！

3D列印器官是生物醫學工程中最具潛力卻也最具挑戰的領域之一。然而，器官內的血管網絡至關重要，負責運輸氧氣與養分以維持細胞存活。陰莖的勃起功能尤其依賴海綿體內的血液充盈，白膜則負責包覆並穩定其結構。

根據《IFLScience》4日報導，由中國、日本和美國專家組成的團隊以水凝膠為材料，在實驗室中列印出包含海綿體、白膜及尿道海綿體的陰莖模型。此技術不僅助於研究勃起功能障礙與佩羅尼氏症（Peyronie's disease，一種陰莖海綿體白膜上出現纖維化斑塊，導致陰莖彎曲、變形和勃起疼痛的疾病）等疾病的治療，也為未來人造器官移植開闢新路。

研究團隊利用水凝膠精準再現這些關鍵部位，並模擬血液流入海綿體與海綿竇閥門作用，使模型實現充血與維持勃起的過程。這種體外模型讓科學家無需依賴動物或人體實驗，就能深入探討陰莖功能的正常與異常狀態。

研究更進一步打造可植入動物體內的動態模型。團隊在列印出的海綿體中植入內皮細胞—血管內壁的關鍵組成—並將其移植至患有陰莖缺陷的兔子與豬體內。數週後，這些動物的勃起功能恢復正常，甚至能進行交配與繁殖。

研究論文指出，這款仿生海綿體（Biomimetic Corpus Cavernosum, BCC）展現出治療陰莖損傷的臨床潛力，也推動了3D列印人造組織的實用化。更重要的是，此技術的應用前景廣闊。

根據麻薩諸塞州男性老化研究（Massachusetts Male Aging Study），40至70 歲的順性別男性中，逾半數可能面臨輕至中度勃起功能障礙；而佩羅尼氏症 的盛行率約為1%至13%。

未來，這項技術可望發展出人類適用的版本，治療相關疾病，甚至應用於跨性別男性的性別確認手術。這項成果已於《自然生物醫學工程》（Nature Biomedical Engineering）期刊發表，先前兔子實驗的成功經驗，如今更在豬身上獲得驗證，顯示其跨物種應用的可能性。

研究團隊強調，這不僅是技術上的突破，更為陰莖相關疾病患者帶來希望。從實驗室模型到動物測試，這項3D列印技術正逐步邁向臨床應用，預計將改變未來的醫療格局。

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