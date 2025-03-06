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健康網》亂串門子、擦指甲油NG！ ICU醫點「住院14不」

2025/03/06 15:29

醫師提醒，住院時盡量別找一堆親友，若又大聲交談，恐打擾到其他病人；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師提醒，住院時盡量別找一堆親友，若又大聲交談，恐打擾到其他病人；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕生病住院時，別犯小眉角！奇美醫院加護醫學部主治醫師陳志金在粉專「Icu醫生陳志金」發文整理「住院14不」，包括：不要到處串門子、不要呼朋引伴、不要打聽、不要對護理師大呼小叫、不要「不假外出」、不能有火、不使用未經許可的電器、不攜帶貴重物品、不要帶太多衣服、不要塗指甲油、不要當媒人、不要比較醫護外表、不要一住院就改名及不要以為拉上簾子就可以為所欲為。

1.不要到處串門子：你不會想要住院又加送傳染病，你是住院不是要選里長。

2.不要呼朋引伴：不要找親友來開同學會、大聲交談，那會打擾到其他病人休息。如果干擾隔壁床病人作息，引發對方瞻妄，就換你不用睡了。

3.不要打聽：別打聽別人生了什麼病，那是別人的隱私；也不要比較說「誰比較慘」，每個人都有每個人的慘。

4.不要對護理師大呼小叫：護理師們是用專業在照顧你的疾病，不是你請來的傭人，床頭的「紅鈴」，不要亂按，那是留給真正有需要的時候用的，不是餐廳的服務鈴。

醫師表示，外出需要先經過醫師許可，再向護理人員請假，返回病房，也要向護理站報告；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師表示，外出需要先經過醫師許可，再向護理人員請假，返回病房，也要向護理站報告；圖為情境照。（圖取自freepik）

5.不要「不假外出」：外出需要先經過醫師許可，再向護理人員請假，返回病房，也要向護理站報告。有些情況外出是有風險，例如高、低血鉀、低血糖、心律不整、心肌缺氧等。外出可能會錯過藥物治療、檢查排程、醫師會診的時間，住院不是住飯店，不能說想出去就出去。

6.不能有火：不要抽菸、燒符、點香、點蚊香，簡單來說，就是不能有火，尤其是在床邊，充滿著高濃度氧氣，很容易就會變成燒燙傷病人。

7.不能使用未經許可的電器：尤其是高耗能電器如電湯匙、電鍋、電磁爐、電暖器、電熱毯等。這裡的「許可」是指醫院，而非家人。

8.不要攜帶貴重物品：如鑽石、金飾、大量現金等，你不會有機會用到、也不會遇到可以送的人，除非要送給小偷。

9.不要帶太多衣服：只有在出院時會穿到自己帶的衣服，大部分的時候，只會穿病人服。

10.不要塗指甲油：尤其是水晶指甲、凝膠指甲等，因為發紺時，很難從指甲顏色觀察出來。

11.不要當媒人：不要動不動就把孩子、孫子介紹給醫師、護理師當男、女朋友，他們沒有時間聊這個，且通常他們的實際年齡，都比你以為的還要大。

12.不要比較醫護外表：不要比較誰的醫師比較帥，因為比較帥的那個，刀劃下去還是會痛；被不帥的那個聽到，會更痛（心痛）。

13.不要以為簾子拉上，就能在床上為所欲為：半夜還是會有白衣天使拉開簾子巡視。

14.不要一住院就改名字：當護理師叫你，你沒反應時，護理師會不知道你是昏迷，還是不記得自己的新名字。當你以為改個名字，就可以逃過閻羅王一劫時，身分辨識錯誤，會讓你遇上另一劫，因此當護理師再三核對姓名時，不要嫌囉嗦。

醫師指出，住院時，不要塗指甲油；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

醫師指出，住院時，不要塗指甲油；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

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