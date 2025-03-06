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護理夜班獎勵擴大預算卡關 急診三班護病比3方向討論

2025/03/06 14:07

衛福部規劃急診三班護病比會納入急診觀察床、坐輪椅等就醫人次、不同區域所需人力等3方向討論訂定；圖為情境照。（記者林惠琴攝）

衛福部規劃急診三班護病比會納入急診觀察床、坐輪椅等就醫人次、不同區域所需人力等3方向討論訂定；圖為情境照。（記者林惠琴攝）

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部擬推動夜班獎勵金從一般急性病床擴及急診、加護病房等其他慢性或特殊病床等，但卡在今年中央政府總預算遭藍白大砍，行政院已提出覆議案，須待立法院處理確認最終預算後，新制才能上路；此外，規劃急診三班護病比會納入急診觀察床、坐輪椅等就醫人次、不同區域所需人力等3方向討論訂定。

衛福部近日公布護理相關數據，引發護理人員反彈，像是急診觀察室每床應有1名護理人員，台灣護理產業工會就批評，假設15床就是有15名護理師，聽起來人力很充足，但正常狀況是每天有3成人力放假，剩下10人上班，白班5人、小夜班3人、大夜班2人，急診又有檢傷區、內科、外科、留觀區，更別說坐輪椅的、滿到走廊與大廳的病人都未計入，這些人力根本不夠！

台灣護理產業工會還指出，衛福部公布現行推行的三班護病比是納入支援人力，且為全醫院各病房總平均，然後全月人力再平均，未能反映真實狀況；衛福部公布的護理人員平均薪資，也是看起來好棒棒，卻與事實有落差。

對此，衛福部護理及健康照護司長蔡淑鳳表示，近日接獲不少各界針對急診護理人力改善的建言，目前會先推動夜班獎勵金從一般急性病床擴及急診、加護病房等其他慢性或特殊病床等，預估經費47億元，但須待立法院完成行政院所提中央政府總預算等覆議案，確認最終預算，才能實施。

蔡淑鳳也說明，現行醫院急診人力配置原則要求急診觀察室每床應有1名護理人員，也有納入就醫人次每12人次應有1名護理人員，未來規劃急診三班護病比，會聚焦於如何補足現行人力缺口，包含留觀床數、坐輪椅等所有就醫人次都會作為調整參考，同時急診不像住院，通常不分科，但分為檢傷區、急救區、觀察區等，不同區域的患者嚴重度不同，所需人力亦有差異，都會一併討論。

蔡淑鳳指出，醫院病房超過20種，推行三班護病比要兼顧理想性與可行性，現行的三班護病比版本是「沒有共識中的最大共識」，要達標須再增加7500至8000人左右，但明年入法仍是持續努力的目標。

至於衛福部護助e起來平台統計，全台445家醫院公告的各別護理薪資，目前經常性與非經常性薪資項目合計的每月平均值，以護理師為例，年資1年以下約53700元、年資1至5年約68300元、年資6至10年74600元、年資10至15年76800元、年資15至20年78900元、年資20至25年81700元、年資25年以上84500元。

蔡淑鳳解釋，每家醫院計算不同年資、職務、班別護理師的收入都會有差異，這個數據不代表個人收入而是平均值，因此有些人會低於這個數字，但也有些人是高於這個數字，公布目的主要是可作為護理人員選擇職場參考，也有助於各醫院了解同業行情調整，希望能讓護理人員的福利待遇更佳、更切合所需，有利留任。

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