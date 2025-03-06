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野菜蛋花湯害2人中毒送醫！南市衛局：3常見有毒植物萬萬別吃
〔記者蔡文居／台南報導〕台南市2名市民到山區工作，誤摘食有毒植物幼苗當野菜煮成蛋花湯食用，2人先後中毒送醫，經檢視2人摘食的植物嫩葉，研判應是誤食有毒的大花曼陀羅幼株，已送食藥署化驗確認。南市衛生局表示，大花曼陀羅、姑婆芋、綠褶菇等植物，是較常見民眾誤食中毒的有毒植物，呼籲民眾不清楚食材的來源，切勿食用。
南市衛生局表示，本月初，接獲一起民眾誤食有毒植物的中毒案件，2人到山區工作，摘食有毒植物幼苗當野菜煮成蛋花湯食用，食用後約30分鐘，第1位民眾出現意識言語紊亂，共食第2位民眾以為是中風，緊急通報救護車就醫，送醫途中，自己也出現意識言語紊亂等相同症狀。
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到院後，認為2人同時中風可能性不高，發現2人食用的午餐包含粽子及野菜湯，在剩餘的野菜湯中，疑似為有毒植物，經請當地鄰長查看附近有毒植物嫩葉有摘拾痕跡，研判2人誤食中毒，經拍攝植物照片及剩餘野菜湯照片供參考，當天轉診至成大醫院救治，施予拮抗劑後，2人狀況逐漸穩定，日前已出院返家。
南市衛生局呼籲民眾切勿摘食不明野菜食用，落實「5要2不原則」預防食品中毒，包括：
1.要洗手：調理食品前，手部要清潔，傷口要包紮。
2.要新鮮：食材要新鮮，用水要衛生。
3.要生熟食分開：處理生熟食應使用不同的器具，避免交叉污染。
4.要徹底加熱：食品中心溫度應超過70℃。
5.要低溫保存：食品應保存低於7℃，不宜放置於室溫下過久。
6.不飲用山泉水。
7.不食用不明的動植物。
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