精子看健康？丹麥50年研究：精子品質優 壽命較長

精子活力強，男性壽命延長？50年研究揭秘健康關聯。（法新社資料照）

〔記者陳成良／綜合報導〕丹麥一項長達50年的研究發現，精子品質與壽命息息相關。精子活動力強的男性，壽命可能比品質較差者多近三年。這項追蹤逾7.8萬名男性的研究，刊於《人類生殖》（Human Reproduction）期刊，凸顯生殖健康對整體壽命的影響。

據美國有線電視新聞網（CNN）報導，精子「活動力」（motility）指其穿越女性生殖道、抵達卵子並受精的能力。研究首席作者、哥本哈根大學醫院的普里斯科恩（Lærke Priskorn）表示，每毫升精液中活動精子數逾1.2億的男性，壽命比僅0至500萬者長2.7年。數據顯示，精子活動力極低者的預期壽命約77.6歲，極高者則達80.3歲。

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研究團隊分析1965至2015年間哥本哈根不孕症檢查的精液樣本，並比對丹麥醫療紀錄，發現精液品質愈差，壽命愈短，且此關聯不受疾病史或教育程度影響。美國史丹佛大學泌尿學教授艾森伯格（Michael Eisenberg）指出：「這項發現意義重大，生殖健康與全身健康密切相關。」

世界衛生組織（WHO）定義，若每次射精中42%的精子能正常游動，即為正常。但每毫升活動精子數低於500萬，則與嚴重寡精症（oligospermia）相關，常導致不孕。艾森伯格補充，正常生育能力的男性每毫升約有1.25億活動精子，但這並非生育力的絕對指標。

澳洲紐卡斯爾大學榮譽退休教授艾特肯（John Aitken）認為，精液檢測或可成為年輕男性健康的早期警訊。他在社論中寫道：「精子可能是男性健康的『金絲雀』，關鍵在於背後原因。」他推測，氧化壓力（oxidative stress）是主因之一。氧化壓力由自由基過多引發，損害DNA與細胞功能，影響睾丸、精子乃至全身健康。吸菸、過量飲酒及環境污染物可能加劇此效應。

人體可透過抗氧化劑抵禦自由基。克里夫蘭診所建議，多攝取富含維生素C的柑橘類水果、含維生素E的堅果與菠菜、含硒的鮭魚，以及含β-胡蘿蔔素的胡蘿蔔，有助健康維護。雖無證據顯示補充劑有效，天然飲食仍為可行之道。

這項研究揭示，精子品質不僅關乎生育，更可能是壽命的隱秘線索，提醒男性關注生殖與整體健康的連結。

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