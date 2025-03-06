健康網》間歇性斷食能吃藥嗎？食藥署：4類藥愛注意

食藥署提醒，間歇性斷食可能影響藥物的吸收和作用，增加副作用的風險；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕肥胖是糖尿病、高血壓的危險因子，如果有服降血糖、降血壓藥能進行間歇性斷食減肥嗎？食藥署在臉書專頁「藥博士 正藥說」發文提醒，間歇性斷食可能影響藥物的吸收和作用，增加副作用的風險，有服用藥物的患者嘗試斷食前，一定要與醫師討論是否需調整藥物。

降血糖藥 不進食低血糖風險大增

食藥署指出，如果你有糖尿病，正在注射胰島素或服用磺脲類藥物（如Glimepiride、Gliclazide），卻又長時間不進食，小心發生低血糖！糖尿病患者想嘗試間歇性斷食前，務必要先與醫師討論，並依據血糖狀況調整糖尿病藥物。

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非類固醇消炎止痛藥 空腹恐傷胃

部分非類固醇消炎止痛藥（如Ibuprofen）可能刺激胃壁，導致胃痛甚至胃潰瘍。這類藥物跟食物一起服用可以減少胃部的不適，所以如果正在斷食，可能需要更換服藥方式，或考慮其他種類的止痛藥。

食藥署指出，部分非類固醇消炎止痛藥（如Ibuprofen）可能刺激胃壁，導致胃痛甚至胃潰瘍，若是斷食可能要換藥；圖為情境照。（圖取自freepik）

降血壓藥 斷食要小心低血壓

斷食期間可能會降低血壓，因此需密切監測並記錄血壓變化，並與醫師討論是否需要調整降血壓藥物。

部分受食物影響吸收之藥物

另外，食藥署說，某些藥物會因食物影響吸收，所以斷食期間需調整服藥間，才能確保藥品效果。例如高劑量的抗凝血藥Rivaroxaban需與食物一起吃，吸收才會比較好；部分脂溶性維生素（如維生素D、E）也要在飯後服用，才能更好的被身體吸收。

食藥署呼籲，如果你正在服藥但又想嘗試間歇性斷食，別忘了先與醫師或藥師討論，確保用藥安全。斷食雖然有益，但藥物與身體的平衡更重要，別讓健康因為錯誤的方式而受影響哦！

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