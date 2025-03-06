小心糖尿病！吃飽飯後超想睡 蒼藍鴿授「根本解決」之道

飯後散步、踏步都能有效控糖與減重。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕許多民眾在吃飽飯後，都會有昏昏欲睡、想睡覺的情況。對此，網紅醫師「蒼藍鴿」指出，這種精神不濟的現象，與血糖過高或波動太大有關，可以靠著散步、超慢跑等方式改善。

蒼藍鴿今（5）日在臉書粉專分享，一般人的血糖大約在完食1小時後，會上升達到高峰，如果飯後2小時血糖仍大於200mg/dL，就符合糖尿病的診斷標準；若介於140至200mg/dL，則屬於血糖偏高的情形。

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蒼藍鴿提到，對於血糖偏高甚至有糖尿病的患者，吃飽飯後不要坐著，是根本且有效的方式，可以外出散步、原地踏步，或著進行速度較慢的超慢跑等，只要飯後處於活動狀態，都能有效的控糖甚至減重。

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