健康網》香菜控快筆記！ 農糧署授DIY萬用香菜醬

農糧署分享萬用香菜醬的作法，無論是搭配鮭魚或雞肉等食材都很美味；圖為示意圖。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕香菜在食物界中，好惡涇渭分明，因此挑戰味蕾極限的「萬用香菜醬」適合香菜控筆記收藏。農糧署分享萬用香菜醬的作法，無論是搭配鮭魚或雞肉等食材都很美味。

農糧署在臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」發文指出，國產香菜（芫荽）以彰化、雲林為主要產地，因其喜冷涼、怕雨水，故以冬季品質最佳。在台式料理中，香菜不只是配角，更是畫龍點睛的靈魂，使料理更添豐富層次。

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萬用香菜醬

●食材：香菜200克（洗淨瀝乾、切斷）、檸檬汁半顆、洋蔥丁半顆、橄欖油5大匙、鹽1/2匙。

●作法：將所有食材攪打，裝入容器保存，冷藏可放一週，冷凍可放一個月。

應用料理

●加鮭魚：鮭魚煎熟，依照喜好加入香菜醬、鮮奶煮一分鐘。

●加雞肉：雞肉調味，煎至金黃，放半顆檸檬念與2顆番茄丁，加水燜熟，起鍋後淋上香菜醬。

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